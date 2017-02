Detienen a un hombre por un presunto secuestro en Rada Tilly

El personal de Seguridad Urbana de Rada Tilly observó el lunes, a las 17:30, a una pareja en una actitud sospechosa a bordo de un Chevrolet Astra –dominio FXY 836- que se encontraba en la bajada 11 de la villa balnearia. Inmediatamente, se comunicaron con la comisaría de la zona para que tomaran conocimiento de la situación.Una vez en el lugar, los efectivos identificaron a Armando Giraldo, de 43 años, y a su ex mujer, de 33, quien manifestó que había sido traída desde Sarmiento en contra de su voluntad.La mujer, en estado de shock, sostuvo que su ex pareja la tenía amenazada y le pegaba constantemente. "Si vos no sos mía, no sos de nadie", le habría manifestado en forma reiterada.La mujer les pidió a los oficiales que la ayudaran porque no quería volver a Sarmiento ya que "si no me va a matar; me va hacer desaparecer".Según el testimonio de la mujer, en esta ciudad pidió ayuda a un vendedor ambulante pero el mismo no se habría dado cuenta de la situación.Por su parte, Giraldo aseguraba que él no había traído a su ex mujer a la fuerza, que nunca le había pegado y que habían venido a Comodoro Rivadavia para "arreglarse como pareja".La policía de la villa balnearia se contactó con sus pares de Sarmiento para corroborar si Giraldo tenía antecedentes por violencia de género y constataron que desde el 27 de enero pesaba una prohibición de acercamiento y exclusión del hogar porque había mordido a su ex mujer.En consecuencia, la Comisaría de la Mujer tomó intervención en la causa y Giraldo quedó detenido a la espera de la audiencia de control de detención.