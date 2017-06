Detienen a un sospechoso de intentar asaltar a tarjetero del Sistema de Estacionamiento

Un tarjetero del Sistema de Estacionamiento Medido le contó a El Patagónico que ayer a las 9:50 mientras dejaba una tarjeta horaria en el parabrisas de una camioneta, en 25 de Mayo y Brown, fue abordado desde atrás por un joven que le dijo: "dame toda la recaudación o te apuñalo". El sospechoso fue detenido por personal policial de la Seccional Primera y quedó a disposición de la Justicia.

Tras el episodio registrado el martes, donde un tarjetero fue asaltado a punta de cuchillo en 9 de Julio y Sarmiento, ayer a las 9:50 otro becario del Servicio Estacionamiento Medido (SEM) fue víctima de un intento de robo en pleno centro de Comodoro Rivadavia.

Luego de realizar la denuncia en la Seccional Primera, el joven contó a este diario que mientras estaba acomodando una tarjeta horaria en el limpiaparabrisas de una Ford Ranger, un individuo se le acerco por detrás y lo amenazó.

"Estaba marcando la hora diez menos diez, y viene uno de atrás y me dice: 'dame toda la recaudación o te apuñalo', no sentí nada. Lo atiné a mirar en la cara y me pegué un pique corto", narró.

El joven le contó a El Patagónico que al verse amenazado pensó en correr directamente hacia la oficina del SEM situada en las cercanías, pero a pocos metros se encontró con uno de los coordinadores del sistema que le preguntó qué le pasaba. Le contó que habían intentado robarle. Señaló al sospechoso y entre varios transeúntes lo salieron a correr.

El becario no pudo comentar nada más sobre la situación porque uno de los responsables del SEM, que ayer los acompañaba en la comisaría, les impidió a los dos tarjeteros víctimas del delito –el que sufrió el asalto el martes y el que fue abordado ayer- hacer más declaraciones a este diario.

Desde la Seccional Primera se informó de todas maneras que alguien alertó a la policía y de esa manera, efectivos de esa dependencia detuvieron al sospechoso. El detenido fue identificado como Franco Andrés Ramírez, de 24 años, que quedó a disposición de la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia.

El joven asaltado el martes a la tarde, que radicó ayer la denuncia, cree que se puede tratar del mismo individuo que le colocó un punzón en la espalda en 9 de Julio y Sarmiento y que lo despojó de 750 pesos. La Policía y la Fiscalía tratan de establecer si se trata del mismo individuo.

Ayer los tarjeteros volvieron a trabajar en las calles y compartieron medidas de seguridad improvisadas entre ellos después de que oficialmente ninguna autoridad se expresara respecto de los robos.

"Nos quedamos en los lugares donde hay vidrieras y gente que entra y sale como para no encontrarnos solos, pero lo que pasó ayer pasó en un lugar con muchísima gente y tampoco nadie hizo nada", lamentó una de las jovencitas del SEM.

"Nos encontramos sin salidas porque si andamos sin plata la gente se nos enoja porque no tenemos cambio y si andamos con plata es un peligro para nosotros y todavía nadie nos dice si en caso que nos roben vamos a tener que poner encima la plata de las tarjetas que se llevaron", indicó otro tarjetero.

Sobre el sistema, aseguran que hay cuestiones a revisar como el horario de permanencia en la calle, sobre todo en invierno y las zonas en donde se ubican.

Desde la Subsecretaría de Control Operativo del Municipio se solicitó a la Seccional Primera y a la Secretaría Municipal de Seguridad un refuerzo de los patrullajes por las zonas más oscuras y deshabitadas del Centro como es el caso de la calle Sarmiento.