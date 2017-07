El Patagónico | Policiales - 20 julio 2017 Detuvieron a dos extranjeros que clonaban tarjetas para extraer dinero de los cajeros La Brigada de Investigaciones de la Policía de Comodoro Rivadavia, con la colaboración de la División de Prevención Contra el Fraude de la compañía Red Link, detuvo a dos colombianos que clonaban tarjetas de débito en cajeros automáticos de esa red y luego realizaban extracciones. En su poder tenían siete tarjetas duplicadas de distintas personas. Se detectó que al menos tres comodorenses fueron víctimas de esas clonaciones. Ya habían logrado robar mediante dicha maniobra unos 200 mil pesos en las últimas dos semanas, tanto en Caleta Olivia como en esta ciudad. Uno de ellos ya registra una condena de tres años de prisión en Chile también por clonar tarjetas. La Dirección Nacional de Migraciones solicitó a la Justicia Federal que sean expulsados del país.

La Brigada de Investigaciones, a cargo del comisario Eduardo Chemín, desarrolló el martes a las 22 un sigiloso operativo de detención de dos ciudadanos colombianos en el cajero automático del Banco Chubut, ubicado en Yrigoyen 950, en el exterior del Hospital Regional.

En un trabajo en conjunto con la División de Prevención Contra el Fraude de la compañía Red Link, la Policía de Comodoro Rivadavia sorprendió a los dos hombres en el cajero con siete tarjetas con nombres distintos.

Las tarjetas de débito, según la investigación, estaban clonadas y muchas de ellas contenían los datos bancarios de personas que residen en Caleta Olivia. En Comodoro Rivadavia también habría al menos tres víctimas. Así, la policía pide a la comunidad que quien haya notado un faltante de dinero sin justificación en su cuenta asociada a cajeros de la red Link, se ponga en contacto con la Fiscalía o la Brigada de Investigaciones.

Los dos detenidos estaban indocumentados en el momento de su aprehensión, pero dijeron llamarse Luis López Pineda (42) y Leandro Pedrozo (32). La Dirección Nacional de Migraciones comprobó que ninguno de ellos ingresó de manera legal al país. Se presume que ingresaron por algún paso fronterizo no habilitado. La pareja habría llegado a Caleta Olivia hace dos semanas.

El método que utiliza la mayoría de las bandas dedicadas a la clonación de tarjetas es similar. Cuando las víctimas llegan al cajero introducen su tarjeta en una ranura. Y en ese momento la información queda grabada en un aparato denominado Skimmer que la banda instaló de manera camuflada en dicha ranura. Luego tratan de espiar el número de la clave o el PIN que la víctima digita en el teclado o lo graban con una pequeña cámara que dejan pegada junto al cajero.

De acuerdo a lo que investiga la policía, los dos detenidos habrían realizado extracciones de entre 2 mil y 20 mil pesos cada una en las cuentas de las víctimas, en su mayoría del Banco Santa Cruz.

La Dirección de Migraciones de Comodoro Rivadavia informó a este diario (ver página 12) que ya se pidió a la Justicia Federal la expulsión del país de los dos colombianos a raíz de su ingreso de manera irregular, por encontrarse indocumentados y por estar sospechados de un delito grave.

De todos modos, la causa en la Justicia ordinaria de Chubut sigue su curso. Los detenidos hoy serán sometidos a la respectiva audiencia de control de detención y formalización de la Investigación en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia, bajo la imputación de "estafas reiteradas".

Los dos detenidos no tienen domicilio fijo en esta ciudad, ya que se comprobó que en el inquilinato que aportaron como lugar de residencia tampoco viven. Es decir que no tienen arraigo y tampoco documento de identidad e ingreso legal al país, por lo que la Policía cree que la Justicia puede llegar a dictarles la prisión preventiva hasta tanto se los continúe investigando o se determine su expulsión.

En el caso trabajaron inicialmente el fiscal Julio Argentino Puentes y la funcionaria Andrea Serer.



ANTECEDENTES Y

CONDENA EN CHILE

Quien dijo llamarse Leandro Pedrozo, tiene otro apellido. La policía comprobó que se llama Leandro Pedrozo Ducuara y que en 2006 con solo 24 años había sido condenado en Chile a tres años y un día de prisión por su participación en una serie de delitos relacionados con la clonación de tarjetas en la localidad de Pucón, un balneario próximo a la ciudad sureña de Temuco.

Después de cumplir tal condena, el ciudadano colombiano continuó en Chile y en septiembre del 2012 fue detenido por la Policía de Investigaciones de ese país en la terminal de colectivos de Temuco mientras portaba un skimmer, dispositivo utilizado para la clonación de tarjetas, como ya se mencionó.

En aquella ocasión el fiscal de esa ciudad, Cristián Paredes declaró ante la prensa chilena que el 14 de abril de ese año Pedrozo Ducuara junto a otro colombiano instalaron un skimmer en una sucursal del Banco Santander de Temuco.

Pedrozo Ducuara quedó en prisión preventiva aquella vez por clonación de tarjetas. Y la jueza de Garantías Luz Arancibia le otorgó a la Fiscalía cuatro meses de plazo para el cierre de la investigación ya que el caso había generado "alarma pública".

Después de ser liberado por esa causa, Pedrozo habría permanecido un tiempo en Chile y este año habría emigrado a la Argentina.



