Di Pierro: "a Marcelo le tocó ser intendente en años muy duros"

El ex intendente Néstor Di Pierro también rescató ayer los valores y la “lucha que, siempre en defensa de Comodoro”, realizó durante toda su vida política el ex intendente Marcelo Guinle, a quien definió como “un amigo, un maestro" y una "fuente de consulta permanente por parte de todos".

Di Pierro se refirió ayer a la figura de Guinle, a quien acompañó como secretario de Bienestar Social, entre 1995 y 1999, y en su campaña a la Gobernación en 1999.

“Hoy es un día de mucho dolor porque, además de un referente político, en mi caso se va un amigo. Desde hace algún tiempo nos veíamos poco, pero siempre fue un maestro y una persona entrañable que sabía mucho de todo, sobre todo de la vida”, expresó Di Pierro.

En diálogo con Radio Del Mar, el actual vocal en el directorio de YPF dijo: “Marcelo siempre privilegió a la política por encima de su salud. El venía con problemas desde hace algunos años y, como hacemos algunos, en lugar de cuidarse, apostó a seguir trabajando para la provincia, para la gente”, acotó.

Casi al borde de las lágrimas, Di Pierro también rescató los valores familiares de Guinle y “el fuerte trabajo y compromiso que le puso a la Intendencia, que le tocó en un momento tan complicado como ahora, con el petróleo por el piso, pero a la que igual le puso el hombro y mucho trabajo”, agregó.

Luego de lamentar que en este año Comodoro perdió también a otro ex intendente valioso como el radical Jorge Aubía, el dirigente peronista se refirió a las otras pasiones “de Marcelo, como lo fueron el fútbol, con su Colón, y el básquet. Era un hombre de un gran corazón y de un espíritu solidario a toda prueba. Una gran pérdida para todos”, concluyó.





