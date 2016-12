Seguir en Twitter: @ Por Carlos El Patagónico | Deportes - 18 diciembre 2016 Diadema y Tiro definen la Reválida B-C en el Estadio El conjunto de kilómetro 27 ganó en el partido de ida 5-3 en el sintético de USMA y llega con ventaja. Los de barrio Cemento deben ganar por tres goles para ascender a la Primera B, caso contrario el equipo de Oscar Vázquez mantendrá su plaza en la máxima categoría del fútbol local.

Noventa minutos que definen toda una temporada. Argentinos Diadema y Tiro Federal definirán esta tarde su futuro en el fútbol comodorense y las cartas están echadas.

El encuentro, que se jugará en el estadio municipal, comenzará a las 17, y será controlado por Pedro López, quien contará con la colaboración desde los laterales de Walter Tevez y Diego Schooff.

Los de kilómetro 27 llegan con una ventaja de dos goles que seguramente con el pitazo inicial de Pedro López no se notarán. Porque Tiro Federal saldrá al estadio municipal de kilómetro 3 a buscar una victoria que deberá ser de tres goles como mínimo para lograr un ascenso histórico.

En la ida, disputada hace una semana en el campo de juego de USMA, el elenco dirigido por Oscar Vázquez hizo una diferencia rápido, y luego tranquilizadora que le permite llegar al segundo encuentro con muchas expectativas. Los goles de Jorge Aynol, Gastón Melo y los tres de Fernando Calculef hicieron que los de kilómetro 27 mantengan un pie en la divisional

Los de barrio cemento saben que no será fácil, pero la semana de entrenamiento sirvió para trabajar diferentes aspectos y todo el plantel sabe que en la cancha serán once contra once y no deben volverse locos de entrada.

Ambos planteles saben cómo puede jugar el rival, y esta tarde se juegan su futuro para la temporada 2017. Diadema sabe que no fue un buen año, pero quieren aferrarse a la categoría para pensar en un año diferente, mientras que Tiro pretender cerrar la temporada de la mejor manera. Fue uno de los mejores equipos, y buscarán la gloria en el estadio municipal de kilómetro 3.



Fuente: