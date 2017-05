Dictan conciliación en el conflicto por la obra de la Ciudad Judicial

Los trabajadores de la empresa metalúrgica Cavión, originaria de Trelew, ayer al mediodía levantaron la medida de fuerza que en horas de la mañana habían iniciado en el exterior de la Ciudad Judicial , una obra emblemática de la ciudad, pendiente desde hace años. Fue luego de que la delegación de la Secretaría de Trabajo dictara la conciliación obligatoria en el conflicto tras la intervención de UOCRA.Así los operarios dieron por finalizado el piquete que incluyó quema de cubiertas, sabiendo que el martes tendrán la primera audiencia de conciliación por los despidos, quincenas atrasadas y suspensiones por reclamos gremiales que denunciaron y que motivaron el inicio del conflicto en horas de la mañana.Alex Bahamonde, uno de los trabajadores, explicó que el conflicto se inició hace más un mes mientras ellos trabajaban en la obra de la Ciudad Judicial y en la de la sede de Petroleros Jerárquicos.En ese momento comenzaron a reclamar a la empresa que realice los aportes para el uso de la obra social. Sin embargo, ante la falta de respuestas, decidieron iniciar una medida de fuerza. Como respuesta, la última semana la empresa habría despedido a 8 trabajadores y suspendido a otros 10 operarios por 20 días.“La empresa nos quiere echar definitivamente y nos quieren dar como liquidación cinco lucas o menos, y al fin y al cabo nos echaron por reclamar. Hace dos quincenas que no cobramos nada y la familia tiene que comer”, señaló Bahamonde.NOS "SOLTO LA MANO"Los operarios aseguraron que están afiliados a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), pero que el gremio no les dio respuestas y les soltó la mano. "Ellos nos dijeron a nosotros: 'ustedes hagan paro que va a estar todo bien, nadie va a ser echado', pero ahora querían que sigamos esperando. Dicen que le van a retener las cuentas, pero puro 'chamullo'. Y ahora intervino UOCRA", contaron.Al ser consultado Rubén Silva, secretario general de UOCRA, explicó que el gremio intervino “porque hay dos compañeros que están encuadrados” y cuestionó el hecho de que una empresa de Trelew esté trabajando en la ciudad, "como hace siempre Provincia", ya que "después la empresa se borra y nosotros nos quedamos con el quilombo".Silva aseguró que en horas de la tarde se iban a reunir con integrantes de UOM, ya que como dijo Axel Vargas "la idea es que no echen a nadie y sigamos todos trabajando, pero parece que ellos quieren traer gente de Trelew".