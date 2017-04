Dictan falta de mérito para Parrilli en la causa por encubrimiento de Pérez Corradi

El ex titular de la AFI había sido procesado el 6 de febrero pasado por el juez Lijo, quien consideró que Parrilli obtuvo y ocultó información sensible sobre el paradero de Pérez Corradi mientras estaba prófugo de la Justicia.

La Cámara Federal porteña revocó el procesamiento que pesaba sobre el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli en el marco de la causa en la que se lo investiga por el presunto encubrimiento al detenido empresario farmacéutico Ibar Pérez Corradi durante el tiempo en el que permaneció prófugo de la Justicia, y ordenó al juez federal Ariel Lijo profundizar la pesquisa.

Además, el tribunal ratificó la validez de las escuchas telefónicas dispuestas en el marco de este expediente, que volvieron a tener repercusión pública este fin de semana, luego de que trascendiera en los medios un nuevo audio de una conversación mantenida el año pasado por el ex funcionario con la ex presidente Cristina de Kirchner.

Justamente, a propósito de la filtración de esa escucha -en la que la ex presidente cuestiona a quienes dentro del peronismo mantienen una posición más dialoguista con el gobierno, critica lo que entiende es un atraso cambiario y carga duramente contra los industriales, a quienes les desea que "se fundan"- Parrilli volvió a denunciar "persecución política" e "inteligencia interna".

En una resolución de ocho páginas, la Sala II de la Cámara Federal porteña revocó el procesamiento dispuesto por el juez federal Ariel Lijo, declaró la falta de mérito de Parrilli en la causa por el presunto encubrimiento del ex prófugo empresario farmacéutico Ibar Pérez Corradi y rechazó los planteos realizados por el ex titular de la AFI en relación a las escuchas.

Además, el fallo firmado por los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun encomendó al magistrado de primera instancia, Ariel Lijo, profundizar la pesquisa.

El ex titular AFI había sido procesado el 6 de febrero pasado por el juez Lijo, que consideró que Parrilli obtuvo y ocultó información sensible sobre el paradero de Pérez Corradi mientras estaba prófugo de la Justicia, por lo que colaboró para que el permaneciera lejos del alcance de quienes lo estaban buscando.

Cuando dispuso su procesamiento, Lijo remarcó que desde el 13 noviembre de 2015 la AFI contó con un informe que daba información precisa sobre Pérez Corradi, pero que por decisión de Parrilli no fue remitido a las dos fiscalías que intervenían en causas en las que estaba implicado.

En el marco de su declaración indagatoria, Parrilli sostuvo que cotejó la información recibida entre el 15 y 18 de noviembre y ordenó cursos de acción para obtener más precisiones, previo a dar respuestas a los fiscales que habían solicitado la intervención de la AFI en la búsqueda de Pérez Corradi.





ACUSACION DE ENCUBRIMIENTO

De acuerdo a la investigación, en la que intervino el fiscal Guillermo Marijuan, fue el propio Parrilli quien designó dos agentes AFI para que investigaran el paradero de Pérez Corradi, tras recibir en agosto de 2015 un pedido de la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas de Mercedes y otro de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5.

Parrilli también aseguró en su indagatoria que transmitió la información de todas las investigaciones a las autoridades que lo sucedieron en la AFI, pero desde la nueva conducción de la Agencia de Inteligencia indicaron que el informe original -sobre el caso Pérez Corradi- fue hallado en el ex despacho del sobreseído agente Emiliano Rodríguez el 11 de enero de 2016.

"La situación es, entonces, sospechosa; de ahí que haya sido razonable la convocatoria del imputado para legitimarlo pasivamente. Pero para avanzar en el grado de corroboración de esos cargos sigue faltando una demostración adicional que, hasta el momento, no se ha producido en la instrucción", sostuvieron los camaristas Farah e Irurzun.

"No basta con saber que la información no fue inmediatamente enviada por las autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia a sede judicial entre el 16 de noviembre y el 10 de diciembre de 2015, cuando no existía un deber legal que obligara a Parrilli a proceder en ese término; se requiere de indicios que sugieran que, por el contexto en que pasó, aquello obedeció a la intención de contribuir a una maniobra de encubrimiento gestada por agentes del Estado", remarcaron.