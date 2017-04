Dictaron arresto domiciliario para Noemí Ortiz

Esta tarde, con el dictado de arresto domiciliario y la apertura de la investigación finalizó la la audiencia de control de detención en sede de los tribunales penales ordinarios por un hecho acontecido el pasado 9 de abril que tuvo como víctima a Pablo Rua y como imputada a Noemí Ortiz.

El acto fue presidido por Jorge Odorisio, juez penal; por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Adrián Cabral, fiscal general; en tanto que la defensa de Ortiz fue ejercida por Cristina Sadino, defensora pública.

En el marco de la audiencia fiscal solicitó se le formalice en hecho en contra de la imputada bajo la calificación legal provisoria de "homicidio agravado por el vínculo" y pidió su arresto domiciliario; en tanto que la defensora dejó planteada la posibilidad de la legítima defensa y coincidió con el pedido de arresto domiciliario.

Por su parte la imputada accedió voluntariamente a declarar recordando que aquella noche estaban tomando, y Rua la fue a buscar a su casa y que ella no quería ir. Pero se olvidó el celular así que tuvo que acceder. En un momento Rua la empezó a agarrar de los pelos y la tiró al piso. Ella se trató de defender, pero no lo podía sacar. Le agarraba la cabeza y la golpeaba contra el piso. Rompe una botella para asustarlo, Rua se le tira encima y no se dio cuenta que lo había cortado. Luego llama por teléfono a un familiar y lo llevan al Hospital Regional.

ARRESTO DOMICILIARIO

El fiscal solicitó se declare legal la detención de Ortiz y en base al peligro de fuga solicitó el arresto domiciliario de Ortiz por el término de un mes, por la gravedad del hecho y el peligro de fuga existente. También mencionó las características graves del hecho y la pena que se espera, pero teniendo en cuenta que la calificación legal puede llegar a mutar.

La defensora por su parte no se opuso, consintiendo el pedido de arresto domiciliario; pero aclarando que no se dan los peligros procesales ya que ella misma lo acompañó hasta el Hospital a Rua.

Finalmente el juez penal resolvió la apertura de la investigación preparatoria del caso, en base al hecho y la calificación legal provisoria de homicidio agravado por el vínculo, dándola por anoticiada del mismo y por asegurada su defensa técnica. Finalmente dictó el arresto domiciliario de Ortiz por el término de un mes.

EL HECHO

El fiscal se refirió brevemente al hecho a investigar cuando el pasado 9 de abril, siendo las 0.30 hs., la víctima Pablo Rua se encontraba en su domicilio en el barrio Abel Amaya, en compañía de un amigo y su novia, Noemí Otriz, ingiriendo bebidas alcohólicas. Rua y Ortiz comienzan a discutir y la tercera persona interviene para que se calmen, luego se retira del lugar. Seguido la imputada toma una botella de vidrio y corta a Rua en su brazo derecho. Se traslada a Rua hasta el Hospital Regional lugar donde fallece por un shock hipovolémico.

En este marco, se calificó provisoriamente el hecho como "homicidio agravado por el vínculo", en calidad de autor para Ortiz. Se refirió a la autopsia que se le practicó al cuerpo del occiso y a que la imputada fue revisada en el Hospital Regional ya que presentaba signos de violencia en su cuello.

Por último el fiscal se refirió a una denuncia el pasado 7 de octubre de 2014 de Ortiz en contra de Rua por violencia, por haberla golpeado y amenazado de muerte. Otra denuncia en contra de Rua por delitos con arma de fuego, como también otra denuncia de una mujer contra Rua por amenazas y lesiones. Por último otra denuncia en el ámbito del juzgado de familia en contra de Rua por violencia familiar; lo cual presume que la calificación legal puede variar de homicidio agravado a preter-intensional, o bien a legítima defensa o exceso en la legítima defensa.