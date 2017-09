Dictaron la prisión preventiva para Villalba y Bazán

El juez Sebastián Monelos dictó este lunes la prisión preventiva para los detenidos Marcos Esteban Bazán y Marcelo Sergio Villalba, sospechosos del crimen de la adolescente Anahí Benítez.

Ambos se encuentran acusados de los delitos de "privación ilegal de la libertad y homicidio triplemente calificado por criminis causa" -matar para ocultar otro delito y lograr la impunidad-, por alevosía -por el estado de indefensión de la víctima-, y por "violencia de género".

En el caso de Villalba, también se le sumó el delito de "abuso sexual agravado" ya que su ADN fue hallado en el cuerpo de Anahí y "robo", por haber obtenido el celular de la víctima.

el juez le adelantó los fundamentos de dicha determinación, que le dijo que debía dictar la prisión por "la gravedad del tema" pero que considera que su defendido está en una situación distinta a la de Villalba.

"Me dió a entender que no perdimos el partido. Tenemos que presentar más pruebas para comprobar que él no está involucrado en el crimen", aseguró el letrado.