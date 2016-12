Diego Cocca se convirtió en el nuevo entrenador de Racing

Diego Cocca, director técnico campeón con Racing Club en 2014, se convirtió ayer en el nuevo entrenador de la 'Academia' en reemplazo del saliente Ricardo Zielinski, según confirmó la página oficial de la institución de Avellaneda.

"#BienvenidoCocca. El técnico campeón en 2014 es el nuevo entrenador de Racing", expresó el club "albiceleste" en su cuenta oficial de Twitter.

Así, Cocca, quien renunció a su cargo al frente de Millonarios de Colombia, equipo que disputará la próxima edición de la Copa Libertadores, tendrá su segundo ciclo al frente del club con el que logró el título en el torneo Transición de 2014.

Cocca, de 44 años, confirmó su desvinculación del conjunto de la ciudad colombiana de Bogotá a través de un comunicado personal en su cuenta personal de la red social Twitter.

"Asumo la responsabilidad de haber cambiado la decisión de no continuar en forma tardía, pero la verdad, estar lejos de mi familia sumado a que un llamado del club, al cual le tengo mucho cariño, me trasladó que me necesitaban me hicieron reveer (sic) mi postura inicial", expresó el técnico.

En la misma línea, el vicepresidente de Racing, Miguel Jiménez, confirmó el regreso de Cocca a la institución 'albiceleste', tras la reunión que mantuvo ayer al mediodía en Uruguay con el técnico y de la que también participó el presidente Victor Blanco.

"Diego Cocca va a ser el DT Racing. Ya solucionó el contrato con Millonarios", aseguró el dirigente en diálogo con Radio La Red.

Por otra parte, a raíz de la decisión tomada por el técnico Cocca de no continuar al frente del equipo colombiano, el presidente de Millonarios, Enrique Camacho, se mostró disconforme con la actitud del entrenador argentino.

"Se le respetó todo lo que quiso en cuanto a contrataciones y jugadores que no quería en el plantel capitalino. Nunca tuvimos ninguna diferencia con Cocca, él estaba muy entusiasmado con el grupo y con la nueva sede. Se trata de una decisión personal, es una verdadera lástima", declaró el dirigente colombiano.

Cocca, quien firmaría un contrato hasta junio de 2018, será presentado de manera oficial como flamante entrenador de Racing Club el viernes 30 de diciembre.

Diego Cocca, quien fue entrenador de la Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia, dirigió a Racing en 64 ocasiones durante su primer ciclo (entre partidos por el torneo local, Copa Argentina y Copa Libertadores), etapa en la que consiguió el torneo Transición 2014, tras 13 años sin títulos para la institución de Avellaneda.