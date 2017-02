Diego Maradona: "Dalma y Gianinna están sobre Claudia Villafañe"

Diego Maradona se reconcilió con sus hijas Dalma y Gianinna luego de fuertes cruces en la televisión. En este marco, trascendió un posible acercamiento entre el astro del fútbol y su ex, Claudia Villafañe, con quien está en una pelea legal.

Es así que Maradona salió a aclarar que no existió dicho acercamiento con Villafañe. "Acá no ha cambiado absolutamente nada, yo no me arreglé con nadie", afirmó Diego.

Y luego pidió respetar a sus hijos: "Mis hijas están por sobre la madre y el padre, nosotros nos podemos decir de todo, pero Dalma, Gianinna, Benjamín, Jana, Dieguito Jr. y Dieguito Fernando no tienen absolutamente nada que ver con esto porque son muy chicos para entender toda la dinámica de lo que fue mi vida como jugador de fútbol".

