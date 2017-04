El Patagónico | Deportes - 23 abril 2017 Diego Milito: "hoy disfruto mucho estar en familia" El máximo ídolo de Racing, retirado de la práctica profesional desde hace un año, llegó a Comodoro Rivadavia de la mano de la Filial Patagonia Sur y se refirió a su presente. Aseguró estar "tranquilo" en lo personal, "cursando el segundo año de entrenador", y aclaró que no ha "hablado con nadie" de la AFA, sobre los rumores que lo postulan como parte del Departamento de Selecciones. En cuanto a la "Academia", en lo institucional, aseguró que "el club hoy está en condiciones de poder ir por más y así debe ser".

por Lorenzo Martins

Diego Milito realizó ayer una visita histórica a Comodoro Rivadavia, la primera ciudad a la que arribó en nombre de una filial. En este caso, la entidad encargada de traer al máximo ídolo "académico" en los últimos cincuenta años, fue la Filial Patagonia Sur Racing Comodoro.

El "Príncipe", quien se retiró de la práctica futbolística profesional en 2016 –dos años después de salir campeón con el club de sus amores–, llegó en medio de una movida solidaria con la cual se apuesta a colaborar con los damnificados por el temporal.

El ex delantero de Génova, Real Zaragoza e Inter de Milán arribó a Comodoro Rivadavia después del mediodía y a las 13:50 se hizo presente en la cancha de Unión San Martín Azcuénaga, donde tuvo lugar un encuentro infantil solidario.

En terreno de los "Patricios", Milito fue recibido con calurosos aplausos, acompañado por el comodorense Sixto "Mumo" Peralta, ex jugador de Racing e hincha "académico" que ofició de nexo para la visita del "Príncipe" a USMA, algo que no figuraba en su itinerario original, ya que la presencia del referente de la "Academia" estaba anunciada sólo para la cena de la Filial que se realizaba anoche.

Con gran predisposición, Diego Milito se sacó fotos y firmó autógrafos con cada uno que se le acercó. Chicos y grandes cumplieron el sueño de estar cerca de su ídolo, y desde la asociación "Juntos Por Un Corazoncito Feliz" aprovecharon la ocasión para hacerle conocer el trabajo solidario que realizan.

En medio de los flashes, Milito accedió amablemente a una improvisada rueda de prensa, donde se mostró agradecido por el recibimiento de la gente, habló de la tragedia que le tocó vivir a Comodoro por el temporal y se refirió a su presente y a la actualidad de Racing.

"La verdad que es muy lindo. Estoy agradecido a la gente que me brinda cariño constantemente", reconoció, mientras firmaba una camiseta.

La fiesta aniversario de la Filial Patagonia Sur, que se desarrollaba anoche en La Rural, estuvo a punto de suspenderse después del temporal, pero el mismo Milito y los referentes de la Filial insistieron en realizarla y aportarle el carácter solidario, por lo que quienes asistieron también colaboraron con alimentos no perecederos, agua y elementos de limpieza, entre otros.

En ese sentido, el ex atacante remarcó: "La idea es colaborar con la gente que la ha pasado realmente muy mal. Gracias a Dios las cosas hoy están mejor, y es un placer para mí estar acá, poder colaborar y ayudar a la gente que más necesita".

Su presente personal está lejos del vértigo futbolístico y encuentra refugio junto a los suyos. "Ahora estoy tranquilo, haciendo el segundo año del curso de entrenador y disfrutando de la familia. En tantos años de carrera, por una cuestión lógica, uno por ahí descuida a la familia, así que hoy disfruto mucho estar en familia", aseguró.

Asimismo, se refirió a la actualidad futbolística de Racing. "Lo veo bien al equipo, ha retomado una serie importante de victorias que dan confianza. La idea, como ha sido en los últimos años, es poder pelear los campeonatos hasta el final y entrar en las copas, que son los objetivos mínimos que debe tener el club", sentenció.

En cuanto a lo institucional, reflexionó: "Siempre hay cosas que mejorar, nunca hay que conformarse. Obviamente, respecto de años anteriores, Racing ha crecido mucho, pero hay que ir por más. El club hoy está en condiciones de poder ir por más y así debe ser", afirmó.

Por último, Diego Milito fue cauto cuando se le consultó sobre los rumores que lo postulan como integrante del Departamento de Selecciones de la AFA, junto a su hermano Gabriel. "De la Selección no he hablado con nadie por el momento. No sabemos absolutamente nada", acotó.

