Diego Milito visita USMA y La Rural en medio de una movida solidaria

Diego Milito realizará hoy una visita histórica a Comodoro Rivadavia, la primera ciudad a la que arriba en nombre de una filial. En este caso, la entidad encargada de traer al máximo ídolo "académico" en los últimos cincuenta años, es la Filial Patagonia Sur Racing Comodoro.

El "Príncipe", quien se retiró de la práctica futbolística profesional en 2016 –dos años después de salir campeón con el club de sus amores–, llega en medio de una movida solidaria con la cual se apuesta a colaborar con los damnificados por el temporal.



El ex delantero de Génova, Real Zaragoza e Inter de Milán arribará a Comodoro Rivadavia alrededor de las 12:30 y se dirigirá a la cancha de Unión San Martín Azcuénaga, donde tendrá lugar un encuentro infantil a partir de las 10:00 para las categorías 2005, 2009-2010 y 2011-2012.

La actividad es organizada por la asociación "Juntos Por Un Corazoncito Feliz", junto al club USMA, con la colaboración de la Asociación de Arbitros, y la entrada consistirá en útiles escolares, como así también en guardapolvos y mochilas.

El encuentro denominado "Juntos Podemos Ser Utiles" contará con la participación de equipos de USMA, Ferrocarril del Estado, Racing Comodoro, Florentino Ameghino, Rada Tilly, Los Dragones y Dream Team.

La presencia de Milito está prevista para las 13:00, aproximadamente, en el predio de los "Patricios", donde los asistentes y participantes podrán tomarse fotos con el referente "académico".

Tras la visita del "Príncipe", la actividad continuará en el escenario deportivo de Kilómetro 5 con tres partidos: USMA-Próspero Palazzo en Novena y Octava, y USMA-CAI en Primera división.

Diego Milito asistirá más tarde a la cena organizada por la Filial Patagonia Sur, que estuvo a punto de suspenderse luego del temporal, pero el mismo Milito y los referentes de la Filial insistieron con realizarla y aportarle el carácter solidario, por lo que quienes compraron su entrada –están todas agotadas– también podrán llevar alimentos no perecederos y elementos de limpieza, entre otros.

Cabe aclarar que la fiesta se realizará en La Rural y no en Saavedra, como se había programado en un principio.

Llegarán representantes de las filiales de Puerto Madryn, Trelew, Esquel, Sarmiento, Caleta Olivia, Pico Truncado, Concordia y Buenos Aires. Por parte del club estarán presentes Santiago Quintana, responsable de Filiales, y Daniel Rosello, de "Racing Integrado".

Milito llega acompañado por su "descubridor" y amigo Miguel Gomiz, y se sumarán a quienes ya se encuentran en Comodoro Rivadavia desde el jueves: el "Turco" Claudio García y Jorge García, quienes vinieron para realizar evaluaciones de jugadores.

