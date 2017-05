Dieron de baja 500 pensiones graciables en Chubut

El gobernador de Chubut Mario Das Neves aseguró que es una "vergüenza" y dio el ejemplo de un ciudadano no vidente de Gaiman que perderá la pensión de 8500 pesos por esta baja de Nación.

El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, se refirió este martes a las 500 pensiones graciables que dio de baja en la provincia el gobierno nacional y sostuvo que "es un vergüenza". Advirtió que "acá no me voy a callar la boca y voy a hacer mucho ruido a nivel nacional". Cuestionó la medida adoptada por Nación y manifestó que "ajusten lo que hay que ajustar y no a los sectores más débiles, porque aparte esto recae siempre en el municipio o en el Estado provincial".

En ese marco expresó que "en dos medios nacionales hay un análisis que hacen de los gobernadores. Los gobernadores del Poder Ejecutivo, de la oposición y hablan de un loquito que anda dando vueltas por ahí que hay días que está bien y otros mal", detalló y agregó que "el día que está bien y que está mal se define justamente cuando uno va y pelea las cosas por la provincia, y la verdad que hay cosas que no han andado".

"Si yo no soy ni oficialista ni oposición me siento muy orgulloso porque yo soy chubutense, defiendo la provincia", aseguró Das Neves. Sostuvo que "la última novedad ingrata la tuvimos ayer que nos bajaron 500 pensiones graciables, que es un problema en todo el país, no es Chubut solo".

"Para que tengan idea de esto les pongo un ejemplo. Una pensión graciable de una persona no vidente de Gaiman, que se casó y que tiene una familia, es de 8500 pesos, pero ese muchacho tiene un padre que tiene ingresos familiares, y la política que es poco sensible e inexplicable, dice que como el padre tiene ingresos él no los puede tener".

El mandatario indicó que "ese muchacho tiene su propia familia, y tiene derecho a una pensión graciable, y no puede ser que tenga que vivir el resto de su vida de pedirle plata a su padre". Por eso afirmó que "es una vergüenza, hay muchas cosas para ajustar, que empiecen a ajustar las entidades financieras que se están enriqueciendo, que empiecen a ajustar lo que hay que ajustar y no a los sectores más débiles porque aparte esto recae siempre en el municipio o en el Estado provincial".

En ese sentido detalló que "Leticia Huichaqueo (ministro de la Familia) ya llegó a Buenos Aires porque hoy tenía una reunión con el director Nacional de Pensiones". El gobernador advirtió que "acá no me voy a callar la boca y voy a hacer de esto mucho ruido a nivel nacional" porque "no se puede seguir permitiendo que estas cosas pasen, porque si no decís nada sigue y si decís algo cambian. Entonces que cambien, que aprendan porque así cualquiera puede luchar contra el déficit fiscal".

"Hay otras formas de luchar contra eso y no es justamente tocando los intereses de aquellos que más necesitan", remarcó. Das Neves aseveró que "el problema sigue siendo el mismo que decimos desde el primer día, a la gente le falta plata en el bolsillo. Si se la están sacando, que se la saquen al que tiene. Abran rápidamente la causa Odebrecht, para ver todos los que se enriquecieron con eso y se van a llevar una flor de sorpresa, pero mientras tanto no le quiten la plata a la gente porque la inflación sigue ganando".

¿QUE SON LAS PENSIONES GRACIABLES?

Las pensiones graciables o las no contributivas son aquellas que si bien pagadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, se deben tramitar y gestionar a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y corresponden a las personas con discapacidad, mayor al 76% y lo determina un ajunta médica de esa institución, madre de más siete hijos y personas mayores de 70 años, todas que no reciban otro beneficio social.