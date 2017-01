Diputado por Río Turbio denuncia clara intención de borrar del mapa a Santa Cruz

Caleta Olivia (agencia)Las acusaciones las dirigió no solo al presidente de la Nación, Mauricio Macri, sino también a los dirigentes de la coalición política Alianza Cambiemos de esta provincia, argumentando que "con su silencio avalan los despidos de nuestros trabajadores y el hambre de sus familias".Menna no es un legislador mediático, pero reaccionó de manera impulsiva luego de que la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio (intervenida por Nación) despidiera la semana pasada 70 obreros (en total ya suman casi 200), mientras ayer trascendió que la UTE que se adjudicó la construcción de las represas hidroeléctricas cesanteara a otros 328 operarios.Para refrendar sus dichos, el legislador del Frente para la Victoria citó que "mientras a otras provincias se les otorga 25 mil millones de pesos por fuera de la coparticipación (en clara alusión a Buenos Aires), a nosotros se nos otorgan adelantos que se quitan ni bien concluye el mes. Además se toman medidas políticas económicas que van en detrimento de nuestra autonomía y como si todo ese panorama fuese poco, ahora despiden a cientos de nuestros trabajadores".En otro pasaje de sus declaraciones públicas, recordó que "cuando pusimos en discusión lo que significaba la paralización de la obra pública en Santa Cruz , Nación nos trató de impacientes porque debía auditar absolutamente todo lo que se hizo y lo que se proyectaba hacer en la provincia"."Pero hoy, a más de un año de las elecciones no sólo no se han reactivado proyectos trascendentales sino que además se nos responde con obreros despojados de sus fuentes de trabajo, por lo cual es evidente que hay una clara intención de borrar a Santa Cruz del mapa y de volver a convertirla en el patio trasero de la Patria" expresó."DOBLE DISCURSO"Menna también fue crítico con los dirigentes locales de la Alianza Cambiemos, señalando que "ya es hora de que quienes acompañaron a Mauricio Macri en la boleta se hagan cargo y dejen de pensar como si la campaña continuara".Aunque no dio nombres, dijo que ellos "siguen con declaraciones grandilocuentes en los medios periodísticos, hablando de los proyectos del agua para la zona norte; de las represas sobre el río Santa Cruz; de la usina termoeléctrica y de tantas otras obras más en todas las localidades, pero en los hechos estamos cada vez más atravesados por una crisis que golpea con dureza con una pérdida enorme del poder adquisitivo real, con una inflación galopante y ahora con el envío de telegramas de despido a cientos de trabajadores".Por tal motivo, acusó de "doble discurso" al gobierno nacional ya que en la realidad está reflejado que impone una política de desfinanciamiento de obras públicas e industriales en Santa Cruz y ello hace prever que la cantidad de trabajadores despedidos irá en aumento.Trajo también a colación que el gobierno de Macri, "fiel al estilo de los '90", publicó en el mes de julio un informe denominado El estado del Estado, por el cual "intenta justificar los despidos masivos en la administración púbica" y para 2017 "promete una nueva sacudida"."Incluso –precisó-, en ese mismo informe hay un apartado especial en el que se detalla la situación de la empresa minera YCRT y de la usina termoeléctrica"."Para el CEO Macri –remarcó-, esta empresa estatal da pérdidas y por lo tanto se debe achicar en puestos laborales y es lamentable que desde un sector de la misma cuenca carbonífera aplaudan como si se tratara de una remake menemista".