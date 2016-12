El Patagónico | Regionales - 22 diciembre 2016 Diputados aprobó el Presupuesto que asciende a $37,9 mil millones La votación fue por mayoría, tanto para el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial como para el de la Cámara de Diputados correspondientes a 2017. La oposición no acompañó los despachos al considerar que faltaba información para el debate.

Caleta Olivia (agencia)



Tras haberse levantado la medida de fuerza impuesta por los empleados que finalmente pudieron percibir sus salarios del mes de noviembre, ayer se llevó a cabo la sesión extraordinaria de la Legislatura de Santa Cruz con la presencia de 23 diputados, estando solamente ausente Clotilde Martínez (Alianza Cambiemos) por razones de salud.

Los temas centrales de la sesión que presidió el vicegobernador Pablo González, fueron el tratamiento de los expedientes correspondientes al Presupuesto General de la Administración Pública y al Presupuesto de la Cámara de Diputados.

El diputado Matías Bezi, como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, fue el miembro informante y luego hicieron uso de la palabra José Blassiotto, Alberto Lozano, Roxana Reyes, Daniel Gardonio, Gabriela Mestelán, Gerardo Terraz, Sergio Bucci (todos del frente Unión Para Vivir Mejor-Cambiemos) y los referentes del Frente para la Victoria, José Bodlovic, Matías Mazú y el propio Bezi.

En primer término se votó y aprobó por mayoría el despacho referido al Presupuesto de la Cámara de Diputados correspondiente al año 2017, fijado en 499.904 millones de pesos.

Luego, también por voto mayoritario del bloque oficialista (14 miembros) fue aprobado el despacho de comisión correspondiente al Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el ejercicio del año 2017, que asciende a 37.964 millones de pesos.

La oposición (9 miembros presentes) no avaló ambos despachos al considerar que no hubo suficiente información para generar debate.



MEDIDAS ECONOMICAS

Al concluir la sesión, el presidente de la bancada del FpV, Matías Mazú, realizó declaraciones a la prensa destacando que el ministro de Economía, Juan Donnini, acudió en dos oportunidades al edificio parlamentario para despejar todo tipo de dudas y dar especificaciones sobre el contenido del nuevo presupuesto general de gastos y recursos para el ejercicio 2017.

Al mismo tiempo cuestionó las medidas económicas "que toma en forma directa el gobierno nacional, las que para Santa Cruz han sido tremendas, como ser la devaluación, la quita de reembolsos por puertos patagónicos, el pago del 15 % del ANSeS bajo sus condiciones, la discusión de ganancias y el tema de la actividad petrolera con baja de equipos".

"Además -puntualizó-, que no se haya reactivado la obra pública nos genera una gran complicación" y a modo de ejemplo citó que en Río Turbio se perdieron 1.400 puestos de trabajo por la paralización de las obras finales de la Usina Termoeléctríca.

Por si ello fuera poco, se lamentó de la reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia que suspendió la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz.



