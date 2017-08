El Patagónico | Regionales - 02 agosto 2017 Diputados dasnevistas insisten en la separación de Dufour

El miércoles próximo, en la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura, el bloque de diputados provinciales de Chubut Somos Todos buscará obtener dictamen sobre el proyecto que en octubre presentó para destituir a la diputada provincial Graciela Dufour, del Frente para la Victoria.

"Luego de la ratificación de la condena por parte del Superior Tribunal de Justicia, no hay más excusas", indicó el diputado, quien pidió a sus pares de los otros bloques que, al momento de analizar el proyecto y la situación, "lo hagan por convencimiento y en función de lo que debe ser un diputado, y no por posiciones político-partidarias".

En diálogo con Radio Del Mar, García recordó que su bancada hasta el momento no logró conseguir el dictamen de comisión, que es absolutamente necesario para que la propuesta llegue al recinto donde luego debe reunir el acompañamiento de 18 votos, las dos terceras partes de la Cámara.

Junto con García, por Chubut Somos Todos, quien integra la comisión de Asuntos Constitucionales es Adrián López, redactor del proyecto por el cual se considera que "es necesario excluir a la diputada Gabriela Dufour de la Legislatura de la provincia de Chubut por inhabilidad moral e indignidad".

López indicó que "el pedido está fundamentado conforme a lo dispuesto en el artículo 134 inciso 1 de la Constitución de la Provincia del Chubut" y recordó que "este pedido de exclusión de la diputada Dufour lo presentamos el 3 de octubre de 2016 en la Comisión de Asuntos Constitucionales y ahora vamos a volver a insistir a partir de esta condena firme del Superior Tribunal de Justicia, que además es la tercera instancia judicial que resuelve responsabilizar penalmente a Dufour".

El legislador explicó que "dentro de la facultad que la propia Carta Magna le confiere al cuerpo Legislativo, se encuentra la de excluir de su conformación a aquellos de sus miembros que atenten contra la jerarquía y honorabilidad de este Poder" y recordó también que "Dufour fue también condenada por abuso de autoridad, en perjuicio de la Administración Pública, cuando dispuso un permiso para reemplazar el buque San Ignacio por el Sofía B que le permitió al nuevo barco que tenga una capacidad de bodega 4 veces mayor, lo que está prohibido por la ley".

López consideró que "hay sobradas razones para que el cuerpo legislativo evalúe la aptitud moral de quien ha sido condenada".



LA CONDENA



El Superior Tribunal confirmó el lunes la condena a la actual diputada provincial, Gabriela Dufour, y al ex funcionario Omar Albornoz por administración fraudulenta en la preservación de los bienes de Alpesca".

El Fiscal de Estado, Diego Martínez Zapata, recordó que la del Superior Tribunal fue "la tercera instancia judicial que resuelve responsabilizar penalmente a Dufour y Albornoz", y agregó que la misma "refuerza la importancia de haber interpuesto la demanda por daños y perjuicios contra Dufour y Albornoz, por la cual están embargados por más de 5 millones de dólares cada uno".

Además el Fiscal de Estado resaltó que "este es el primer hecho en la provincia en donde se le endilga la responsabilidad a un funcionario público por su mal desempeño en las funciones".

La Comisión de Asuntos Constitucionales, tras la reforma del reglamento, está compuesta por 9 miembros, 4 de ellos son del FpV: Viviana Navarro, Blas Meza Evans, Javier Touriñan y José Grazzini; uno de la Alianza Cambiemos, Manuel Pagliaroni; uno por cada bloque conformado tras el quiebre en el FpV, Alfredo Di Fillipo (Convergencia) y Florencia Papaiani (Frente de Agrupaciones), y los dos de Chubut Somos Todos: Jerónimo García y Adrián López.





