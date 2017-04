Directivos de escuelas no enviarán informes al Consejo de Educación





"Es increíble que se nos siga solicitando el cumplimiento de las fechas de entrega de documentación pautadas por calendario escolar cuando aún no hemos podido dar inicio al ciclo lectivo propiamente dicho", se expresa en la nota que fue recibida por el referente zonal del Consejo Provincial de Educación (CPE), Alejandro Maidana.

Esta formalidad se concretó a mediodía y estuvo complementada por una manifestación de maestras y maestros de grado y profesores de educación física que enarbolaron banderas del gremio e hicieron sonar bombos y redoblantes frente al edificio ubicado en la avenida Eva Perón.

Vale también recordar que en Río Gallegos las autoridades de cada escuela decidieron el lunes cerrar las puertas de las instituciones y entregar las llaves al CPE debido al prolongado conflicto por el pago demorado y desdoblado de salarios que también sufrieron descuentos por un paro de 2016.

Además, existe un generalizado descontento porque el organismo provincial exige, entre otras cosas, que se le remita las listas de docentes plegados a la huelga.





"UNA GRAN CONTRADICCIÓN"

En la misiva de dos carillas, los directivos de las escuelas de Caleta Olivia señalaron en principio que "consideramos necesario manifestarnos de esta manera para expresar nuestro profundo rechazo al descuento de haberes de los compañeros docentes ya que es el Estado provincial quien no está cumpliendo con el pago en término de los salarios y los abona de manera desdoblada".

"Resulta igualmente una gran contradicción que al día de la fecha, cuando aún no hemos cobrado los sueldos del mes de marzo, se nos solicite enviar información que, lejos de llevar tranquilidad al interior de cada comunidad educativa, genera más divisiones y enfrentamientos entre compañeros", puntualizan.

Por otro lado, manifiestan que "sentimos un profundo abandono por parte de nuestras autoridades provinciales que parecen desconocer la realidad de nuestras escuelas y pretenden que trabajemos como si todo estuviera en orden, cuando no tenemos los insumos necesarios, no llega el fondo fijo y nos solicitan el relevamiento edilicio pero no están los fondos para realizar las obras".

Asimismo, expresan "nuestra preocupación ante la dimensión de la crisis que no solo afecta el sistema educativo sino que atraviesa a todos los trabajadores de la administración pública".

"Por estas razones –se indica en los párrafos finales- es que acordamos de manera conjunta no elevar ningún tipo de documentación hasta que se regularice la situación y podamos comenzar las actividades con normalidad".