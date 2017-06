El Patagónico | País/Mundo - 16 junio 2017 Directora de escuela obligaba a los alumnos a arrodillarse para autorizar que vayan al baño Roxana, la mamá de un niño que fue presuntamente maltratado por la directora, aseguró que la titular del establecimiento "golpeaba con el asta de la bandera nacional los tobillos de los nenes, les pinchaba la cola o les pasaba el asta por la cabeza".

La directora de una escuela secundaria de La Plata fue denunciada por obligar a los alumnos de primer año a arrodillarse en el suelo para autorizar que vayan a los sanitarios, según denunció un grupo de padres de estudiantes del establecimiento, hecho que ya investiga la Justicia y la Dirección General de Educación y Cultura bonaerense.

Se trata de Sara Vera, directora de la escuela secundaria número 13, ubicada en las calles 22, entre 48 y 49, a la que asisten más de 300 alumnos.

El fiscal penal de La Plata, Marcelo Romero, explicó a Télam que "según lo que denunciaron los padres, la directora obliga a los varones de 13 años, que asisten al primer año, a arrodillarse en fila cuando piden permiso para ir al baño".

Romero, que imputará a la mujer el delito de amenazas y abuso de autoridad, adelantó que próximamente tomará declaración a los niños, con el consentimiento de los padres de éstos, y al personal docente.

Roxana, la mamá de un niño que fue presuntamente maltratado por la directora, aseguró que la titular del establecimiento "golpeaba con el asta de la bandera nacional los tobillos de los nenes, les pinchaba la cola o le pasaba el asta por la cabeza".

"El hecho ocurrió el martes, esa noche por el grupo de padres de Whattsap, una mamá informó que la directora había hecho arrodillar a los nenes y los amenazaba con el asta de la bandera y nombraba que mi hijo había sido uno de los maltratados", contó Roxana a Télam.

La mujer, conmocionada, habló con su hijo, quien se puso a llorar y contó que era cierto que ese día pidieron a la preceptora permiso para ir al baño y la preceptora fue a la oficina de la Dirección a pedir las llaves de los sanitarios, que "estaban cerrados".

"En ese momento sale la directora con el asta de la bandera nacional golpeando el piso y ordena que entren de a tres alumnos al baño, mi hijo entra y al salir ve a todos sus compañeros arrodillados en el pasillo, junto a la directora con el asta", detalló.

Explicó que Vera le ordenó a su hijo que se arrodillara también y, al negarse, "empezó a hacer girar el asta por sobre las cabezas de los alumnos, a uno le golpeó el tobillo, a otro le pinchó la cola, mi hijo se quiso ir y lo agarró y le hizo girar el asta por arriba de la cabeza".

"En ese momento aparece la preceptora y le pregunta a la directora qué estaba haciendo, y se lleva a los niños al aula", precisó Roxana, quien informó que al día siguiente denunció el hecho en la comisaría y luego fue al colegio, donde la directora "me pidió perdón, me dijo que no quiso asustar al nene y que la perdonara y le diera otra oportunidad´", afirmó.

La madre del niño remarcó que "yo le dije que no la perdonaba y no le daba otra oportunidad, y que mi hijo no iba a volver a clases hasta que ella fuera desplazada".

Por su parte, la dirección general de Educación y Cultura bonaerense indicó que puso en marcha en forma inmediata, todas las instancias administrativas que corresponden, con el propósito de deslindar las responsabilidades y determinar con claridad lo sucedido".





Fuente: