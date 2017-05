El Patagónico | Deportes - 06 mayo 2017 Dirigentes destacaron la gestión del presidente de la AFA

Dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) destacaron ayer la exitosa gestión del presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, para lograr que la FIFA levantara la sanción impuesta al capitán del seleccionado "albiceleste", Lionel Messi.

"Gran gestión de 'Chiqui' Tapia al frente de AFA. Volveremos a contar con el mejor del mundo, volveremos a ser campeones del mundo", se entusiasmó Pablo Toviggino, secretario ejecutivo en la entidad de Viamonte 1366.

"Esperábamos el mejor de los resultados por la tarea y la convicción con la que llevamos adelante este caso. Estaba seguro que le iban a descontar las tres fechas. La estrategia estaba centrada a manejarlo con los abogados y salió de la mejor manera", celebró Toviggino en diálogo con Télam.

Luis Parietti, vocal del Tribunal de Disciplina de AFA, le dijo a Télam que tanto Tapia como el abogado de AFA, Andrés Urich, "nunca bajaron los brazas y lograron que se hiciera justicia" con la reversión del castigo al astro rosarino.

"FIFA tendrá que rever su política de sancionar de oficio. Como mucho, se lo podría haber sancionado con una amonestación", consideró.

Messi recibió cuatro partidos de suspensión por haber insultado a un juez asistente brasileño en la victoria de Argentina ante Chile 1-0 en el Monumental, el 23 de marzo pasado, por Eliminatorias Sudamericanas. En principio, la FIFA lo sancionó de oficio con cuatro partidos oficiales pero ayer dejó el fallo sin efecto al considerar que no había pruebas suficientes.

"Es absolutamente justo que le hayan quitado la sanción porque no se puede sancionar de oficio una supuesta falta que nunca fue denunciada por el árbitro del partido", explicó Miguel Silva, vicepresidente primero de Arsenal.

"Me puso muy contento que el trabajo realizado por esta nueva dirigencia haya dado sus frutos. Para Argentina será clave contar con Messi en las Eliminatorias, consideró Eduardo Spinosa, titular de Banfield.

