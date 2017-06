El Patagónico | Regionales | INTENSAS LLUVIAS - 28 junio 2017 Dirigentes vecinales destacaron la tarea articulada con el municipio Vecinalistas de la zona norte y sur de Comodoro Rivadavia evaluaron ayer la situación que se vivió en cada sector con la lluvia caída entre el sábado y el lunes, teniendo en cuenta los trabajos previos que pudieron realizarse en conjunto con el municipio para la limpieza de pluviales, el acondicionamiento de las calles y la asistencia a vecinos con leña y nylon.

Vecinalistas de distintos barrios de esta ciudad, rescataron ayer el trabajo que, previo al temporal y de manera coordinada con el municipio, se realizó para atender las situaciones que podían presentarse con las nuevas lluvias.

El presidente de la vecinal de Standart Norte, Andrés Miranda resaltó: "el trabajo que se realizó acá desde la Secretaría de Obras Públicas, fue muy bueno, los canales frente y detrás de la zona de Quintas funcionaron bien y con mucho caudal de agua. Con la Secretaría de Desarrollo Humano, trabajamos muy bien, tuvimos leña y nylon, los repartimos, de hecho nosotros tenemos una zona que no tiene gas y pudimos asistirlos".

Asimismo indicó: "se complicó un poco el puente de Caleta Córdova pero tuvo la asistencia de las máquinas y quedó transitable con precaución. En ese lugar se junta mucho caudal de agua que viene de kilómetro 14,17, de Astra y que arrastra por atrás del zanjón de las quintas, al llegar al desemboque del puente, los caños no dan abasto pero se pudo pasar; no como en el temporal anterior".



MAQUINAS A DISPOSICION



Del mismo modo, Marisa Mellao de la Vecinal de René Favaloro, en Kilómetro 14, manifestó: "desde el primer día, el municipio puso las máquinas a disposición y lo que se logró es limpiar y poner en condiciones todos los canales evacuadores y por primera vez en siete años, el canal que está sobre la ruta no pasó de la mitad, así que ahí está el resultado de los trabajo que se pudieron hacer".

"Además nos entregaron leña y nylon antes de la lluvia, no tuvimos tantos pedidos de los vecinos pero, a los que lo solicitaron, pudimos asistirlos y durante la tormenta se comunicaron conmigo constantemente por si necesitábamos algo pero por suerte esta vez no nos afectó tanto el temporal como la primera vez", remarcó.

En ese contexto, desde la zona sur, Pablo Garcías, de la Vecinal de Isidro Quiroga, señaló: "la situación del barrio fue compleja en dos puntos, uno de ellos en Marinero López, entre Roca y Ortega y en Lisandro de la Torre, desde La Plata hasta Patricios, pero se trabajó todo el día con máquinas que nos iba mandando la Municipalidad, como camiones retro, topadoras, pedimos también un chupa y pudimos ir solventando la situación".

"Nosotros tenemos el macizo 8 que no tiene gas pero nos habíamos adelantado al tema porque unos días antes fuimos asistidos con leña y nylon por lo que pudimos darle los materiales a la gente", resaltó.

Y adelantó: "aunque todavía no está la situación controlada porque corre mucha agua desde la parte alta de San Cayetano y Moure, las máquinas siguen trabajando para poder normalizar la situación".

Fernando Villagra, vecinalista de Bella Vista Sur, sostuvo: "en nuestra zona siempre sucede lo mismo ante la lluvia, el agua corre mucho y se generan zanjones que cortan los accesos, así que con el pronóstico en mano y sabiendo que esto podía pasar, se tomaron algunas precauciones, en acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Humano".

"El jueves pasado teníamos un refuerzo de leña y el sábado por la mañana, personal de la Municipalidad se acercó con más leña y dos rollos de nylon, en este momento, con algunas calles en mal estado, ya ingresaron las máquinas a trabajar, más que nada en el recorrido del colectivo que es el primer servicio que se ve afectado", concluyó.

