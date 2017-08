El Patagónico | Regionales | POLITICA - 16 agosto 2017 Discusión entre un diputado y dos intendentes del dasnevismo El diputado Jerónimo García recordó ayer que el candidato de Chubut Para Todos, Mariano Arcioni, fue el más votado en las PASO y se mostró confiado en el resultado que se obtendrá en la general de octubre. Además, le bajó el tono a las declaraciones cruzadas que hubo entre distintos referentes de la fuerza política del gobernador Mario Das Neves.

El diputado provincial Jerónimo García le bajó el tono ayer a las declaraciones y comentarios cruzados que, tras las elecciones del domingo, hubo entre distintos referentes del dasnevismo.

“Lo que yo dije sobre Maderna o Sastre o fue malinterpretado o tergiversado. Opiné en defensa de ellos porque lo que sucedió el domingo fue una gran ola nacional, de la cual en Chubut quedamos bien parados porque precisamente somos una fuerza provincial, conducida con precisión por el gobernador Mario Das Neves”, indicó.

En diálogo con El Patagónico, el legislador aclaró que su frase sobre “los aprendices de brujos”, que se vinculó con la performance electoral que en las ciudades de Puerto Madryn y Trelew tuvo el dasnevismo, no encierra una crítica hacia sus intendentes, Ricardo Sastre y Adrián Maderna, sino todo lo contrario.

“La referencia fue hacia la figura y conducción del gobernador, al que todos tenemos que ayudar, pero los intendentes no son aprendices de brujo, ya que son justamente líderes distritales que además en su ciudad ganaron. Se esperaba más diferencia, pero eso es porque no se tuvo en cuenta el fenómeno Cambiemos”, apuntó.

García consideró que la propuesta del Frente Chubut Para Todos “es la única que defiende a la provincia” pero dijo que, pese a ello, “quedamos atrapados por la grieta o lo que se impulsa de los medios hegemónicos que todo el tiempo plantean que la única oposición a Cambiemos y Macri es el Frente para la Victoria y Cristina Fernández de Kirchner”, observó.

El vicepresidente de Chubut Somos Todos insistió en que “la ola de Cambiemos fue nacional y muy grande. Ninguna fuerza política, que no sea el peronismo, ganaba en 10 distritos desde el año 1985. Esto se revirtió ahora y más allá de la importancia de los partidos provinciales, no todos pudieron hacerlo valer. Nosotros sí porque de hecho ganamos la elección”, apuntó.



FRASES EN CALIENTE



Cuando se le preguntó qué tenía que hacer Chubut Para Todos de acá a octubre para al menos retener una de las dos bancas que se ponen en juego, el diputado consideró que “las PASO son una prueba y su resultado no siempre se traspola a la general. Nosotros seguiremos con nuestro trabajo político, el que muestra el gobernador todos los días y que entendemos que es el que la gente valorará”.

Respecto a la zona sur, que le es esquiva al dasnevismo en los últimos años, García insistió en que “habrá que ver qué es lo que nos pasa que no podemos hacerle ver a la gente todo lo que se hace desde Provincia por esa y todas las regiones. Habrá que hacer un nuevo esfuerzo para que esto se entienda y vea”.

Finalmente, cuando se le remarcó que con las expresiones de Das Neves, que el domingo trató de “gorilas y clasistas” a los electores de Rada Tilly y cuestionó al comodorense que votó al candidato de Mauricio Macri, García afirmó que “el propio gobernador ya aclaró que se trató de una frase en caliente y está claro que no es lo que piensa. Vamos a potenciar en octubre la buena performance electoral que tuvimos en las PASO".



POR TWITTER



Por más que García crea que su frase sobre “los aprendices de brujo” haya sido tergiversada, lo cierto es que la misma fue contestada por quienes, se entendió, que eran sus destinatarios: los intendentes de Puerto Madryn y Trelew, Ricardo Sastre y Adrián Maderna.

El jefe comunal de Puerto Madryn decidió contestar vía twitter, donde descargó dos o tres escritos. En el primero advirtió: “por suerte, los aprendices hemos ganado varias elecciones” y de inmediato acotó: “no sé cuántas otros”. En el mismo tono, Sastre aseguró que “la obsecuencia termina en traición y hace mucho daño en sus alrededores. Habría que preguntarle a algunos por qué no se formaron nuevos cuadros".

En el mismo twitter, Sastre aseguró que “si hay algo que me caracterizó siempre fue la lealtad hacia el mismo espacio”.

