Divididos pidió por la aparición de Santiago Maldonado

Ricardo Mollo emocionó con una versión de "Los Dinosaurios" y le mandó un fuerte mensaje al Gobierno por la desaparición de Santiago Maldonado.

"Charly García escribió en el 82' eso cuando todavía teníamos miedo. Porque yo vengo de esa época. Pero todavía teníamos miedo y Charly escribió esa canción exorcizando ese miedo. Pero ahora, 35 años después, no. ¡NO!", afirmó muy emocionado Mollo.

Lo hizo ayer en el show que la banda Divididos dio en el Luna Park ante miles de personas, que aplaudieron el emotivo mensaje del cantante y exintegrante de Sumo.

Hace días, en otro show, también se había referido al tema: "yo ya viví una época en la que pasaban estas cosas, no pueden volver a pasar y menos en democracia", dijo. "Que lo de Santiago Maldonado no sea un tubo de ensayo para el futuro de este país", agregó. Además, contó que tuvo un sueño donde lo vio y no pudo "despertarse en toda la noche".

RM.m4v