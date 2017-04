El Patagónico | País/Mundo | INFORMACIÓN GENERAL - 29 marzo 2017 Docentes bonaerenses rechazaron nueva propuesta y ratificaron el paro de 48 horas Tras la reunión, la secretaria gremial de Suteba, María Laura Torre sostuvo: "los seis sindicatos docentes resolvimos 48 horas de paro en respuesta a la descalificación que hace el gobierno de la provincia a los docentes y a los alumnos". Será desde hoy.

El Frente Unificado Docente bonaerense rechazó una oferta de aumento salarial del 19% en tres cuotas con actualización por inflación y una compensación por el 2016 formulada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y convocó a un paro para hoy y mañana.

La medida de fuerza fue anunciada por los gremios docentes tras una reunión de la mesa técnica salarial llevada a cabo ayer en el Ministerio de Economía, en la ciudad La Plata. Participaron del encuentro los secretarios adjuntos de los sindicatos Suteba, FEB, AMET, Sadop, UDA y Udocba, y representantes de las carteras de Educación, Economía y Trabajo de la provincia.

Según informaron voceros del gobierno de María Eugenia Vidal, en la mesa técnica fue ofrecido un aumento salarial del 19% en tres cuotas, se incorporaron fondos nacionales, se propuso una suma compensatoria por 2016 y una cláusula gatillo de actualización automática por inflación.

Además, destacaron que "el nivel de ausentismo docente en la provincia, que es del 17%, implica pagar por año $ 14.300 millones en suplencias docentes" y consignaron que, en el marco del diálogo con los gremios, propusieron también "trabajar juntos en disminuir ese número y, con ese dinero, aumentar el salario de los docentes que van a trabajar, cumpliendo con su tarea".

"Si logramos reducir sólo un 10% el nivel de ausentismo -esto es pasar del 17% al 15,3%-, la provincia estaría en condiciones de incrementar, además de las propuestas anteriores, en $ 5.000 anuales el ingreso promedio docente", argumentaron las fuentes.

Además, explicaron que, "con esta reducción del ausentismo, el salario inicial -que percibe sólo el 7% de los docentes- pasaría de $ 9.800 a $ 12.000, y en el salario promedio se pasaría de $ 19.200 a $ 23.300".

Incluso, subrayaron que, si el nivel de ausentismo lograra ser llevado al 5%, un nivel que consideraron "normal" y "esperable", se podrían incrementar los ingresos promedio mensuales "en $ 3 mil, lo que en un año equivale a $ 36 mil adicionales".



"DESCALIFICACION"



Tras la reunión, la secretaria gremial de Suteba, María Laura Torre dijo que "los seis sindicatos docentes resolvimos 48 horas de paro en respuesta a la descalificación que hace el gobierno de la provincia a los docentes y a los alumnos". "La responsable de que los alumnos no tengan clase en la provincia de Buenos Aires es la gobernadora María Eugenia Vidal. Si llegan a cerrar la paritaria por decreto, se va a profundizar el conflicto", advirtió la dirigente de Suteba.

En tanto, al ser consultada sobre la propuesta para reducir el ausentismo docente con el objetivo de obtener más fondos para salarios, aseveró que "no sólo lo rechazamos nosotros sino que también lo rechazó una jueza". "Cuando la gobernadora plantea que las leyes se deben cumplir, nosotros decimos: cumplan ustedes las leyes y convoquen a paritaria nacional, es una barbaridad dónde están llevando la educación pública", sostuvo Torre.

En esa línea, René Cruz, secretario adjunto de FEB, dijo que los gremios docentes tenían "la esperanza" de que, en la reunión de ayer, las autoridades bonaerenses superaran la oferta del 10 de marzo pasado pero -indicó- "nos encontramos con la oferta anterior", a la que calificó como un "desprecio a la labor del docente".

En este sentido, entendió que, por las características de esa oferta, "el gobierno provincial impuso el paro" y reafirmó la convocatoria a una nueva medida de fuerza para mañana y el jueves.

"Perdimos dos semanas y el único responsable de que los chicos no están en las aulas es el gobierno provincial. La oferta del 19% se termina de cobrar en enero de 2018 y proponen abonar 500 pesos en reconocimiento por pérdida de poder adquisitivo de 2016", aseveró Cruz en declaraciones a la prensa.

Los docentes reclaman un 35% de aumento; un 10% para recuperar el poder adquisitivo por lo que se perdió en 2016 y un 25% de la inflación que los gremios prevén para este año.



