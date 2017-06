El Patagónico | Regionales | RIO GALLEGOS - 12 junio 2017 Docentes iniciaron un acampe frente a la Casa de Gobierno Los docentes de Santa Cruz iniciaron ayer a la madrugada un acampe frente a la Casa de Gobierno de la provincia junto a los jubilados, luego de que la decisión fuera votada en la asamblea de la filial Río Gallegos de la Asociación Docentes de Santa Cruz (Adosac).

La medida obedece a que aún no cobraron los sueldos del mes de mayo, a la postergación de la paritaria del viernes para la próxima semana y por la normalización de la obra social de los empleados públicos santacruceños, entre otros motivos.

"Este no es nuestro lugar, pero estamos hartos del maltrato", dijeron algunos maestros a Télam. "Queremos volver al aula y que se solucione la situación de una vez. ¿Qué tenemos que hacer para que nos escuchen?", se preguntaron.

El conflicto en el área educación de la provincia no sólo se da por el incumplimiento del Estado de los pagos en tiempo y forma a los trabajadores sino por la situación de los edificios escolares, la falta de insumos, aproximadamente 18.000 horas cátedra que aún no han sido cubiertas y la falta de cobertura de salud, en medio de la crisis por la que atraviesa Santa Cruz.

La mayoría de los alumnos aún no comenzaron el ciclo escolar y ya se cumplieron 60 días sin clases en el presente período.

Los jubilados, además de continuar frente al edificio de la Caja de Previsión Social desde hace más de 70 días, están también frente a la Casa de Gobierno con otro acampe hace cuatro noches luego de que el gobierno comenzara a pagarles con tope de hasta 23.000 pesos.

