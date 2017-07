El Patagónico | Regionales | EDUCACION - 20 julio 2017 Docentes universitarios levantaron el paro anunciado para el regreso de las vacaciones CONADU Histórica, junto al resto de las federaciones universitarias, había anunciado un paro de actividades para el segundo cuatrimestre y la suspensión de la toma de los exámenes finales de julio y agosto. Era por la falta de respuesta del Gobierno nacional al reclamo salarial. Sin embargo, el Congreso Extraordinario el martes decidió levantar las medidas de fuerza, luego del acuerdo paritario que sí firmaron las demás federaciones del país.

Los delegados de los gremios nucleados en la Confederación Nacional de Docentes Universitarios Histórica (CONADU Histórica), en un Congreso Extraordinario que se celebró en Buenos Aires, ratificaron el martes lo planteado en las mesas de negociación con el Gobierno nacional y otras federaciones, y decidieron levantar las medidas de fuerza que tenían previstas para los meses de julio y agosto. De esa forma, el reinicio del ciclo lectivo para el segundo cuatrimestre está asegurado, como también las mesas de exámenes correspondientes a agosto.

La decisión se tomó luego que el Ministerio de Educación de la Nación llegara a un acuerdo con las federaciones de docentes universitarios del país -Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (FAGDUT), Unión de Docentes Argentinos (UDA) y Central de los Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), a excepción de CONADU Histórica que rechazó el arreglo.

Respecto a esta postura, Gloria Herrera, secretaria General de la Asociación de Docentes Universitarios (ADU) de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), explicó que el objetivo es alcanzar un acuerdo salarial.

"No nos queremos quedar afuera de la garantía salarial y eso es lo vamos a buscar. Tenemos acuerdos de programas de capacitación y queremos que se nos garantice todo. Como la Federación fue la única que no firmó, hay un compromiso de que esto se va a dar, pero hasta que no haya una reunión no se va a saber qué es lo que va a pasar con nosotros”, sostuvo Herrera.

La dirigente, en ese sentido, cuestionó que el Gobierno nacional no llamará a una nueva convocatoria a los gremios docentes, ya que el secretario de Políticas Universitarias, Albor Cantard, y el ministro de Educación, Esteban Bullrich, comenzaron a dedicarse a sus campañas electorales.

"Mientras no sepamos quienes son las nuevas autoridades, no vamos tener una nueva reunión porque no tenemos con quien reunirnos, y tampoco tenemos sabemos quiénes serán los encargados de llevar a cabo la negociación”, subrayó.



ASAMBLEA LOCAL

La docente universitaria, en ese marco, confirmó que la próxima semana se llevarán a cabo asambleas para informar a los docentes sobre los pedidos que se realizaron al Gobierno nacional y también para ver de qué manera continuará el plan de lucha.

"No vamos a realizar paros, pero si estamos viendo una manera para visibilizar nuestros reclamos, y veremos si podemos realizar una jornada de protesta”, explicó Herrera.

"Hay que tener en cuenta que los docentes están en receso y no saben ni los que nos ofreció el Gobierno ni lo que nosotros pedimos. Pero nosotros no firmamos y queremos dar a conocer por qué no lo hicimos. Sabemos que la garantía salarial no está asegurada, habría que ir por dos o tres puntos más porque la inflación que hay en el país hace que el aumento en diciembre quede en la nada", agregó.

En este sentido, Herrera adelantó que el 15 de agosto, los delegados de CONADU Histórica realizarán un nuevo congreso en Buenos Aires para analizar si el Gobierno nacional avanzó en algunos de los puntos prometidos en la última reunión.

Fuente: