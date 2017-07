El Patagónico | Regionales | GREMIALES - 13 julio 2017 Docentes universitarios rechazaron la oferta de Nación y evalúan medidas El martes se realizará un congreso extraordinario de la Confederación Nacional de Docentes Universitarios Histórica para analizar las medidas de fuerza que desarrollará en rechazo a la contrapropuesta presentada por el Gobierno en la mesa paritaria que se celebró hace dos días. Esa central que agrupa a los sindicatos docentes de la mayoría de las universidades públicas del país, pidió que se adelantaran las fechas de pago de las diferentes cuotas de aumento. También solicitó que se mejorara el porcentaje del incremento salarial y que se formulara una cláusula gatillo. Cuestiona que el Ejecutivo nacional dio por finalizadas las negociaciones ya que el secretario de Políticas Universitarias, Albor Cantard y el ministro de Educación, Esteban Bullrich, se dedicarán a sus campañas electorales.

En un congreso extraordinario que se realizará el martes, los delegados de los sindicatos nucleados en la Confederación Nacional de Docentes Universitarios Histórica (CONADU Histórica) decidirán las medidas de protesta que van a impulsar durante el segundo cuatrimestre en rechazo al cierre de negociación por parte del Gobierno nacional.

Esto después que el último martes, el Ministerio de Educación llegó a un acuerdo con el resto de las federaciones de docentes universitarios del país -Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU); Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN); Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (FAGDUT); Unión de Docentes Argentinos (UDA) y Central de los Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA)-, pero que fue rechazado por la CONADU Histórica.

El acuerdo firmado por esas cinco federaciones plantea un aumento anual dividido en cuatro tramos: el primero del 4 por ciento ya percibido en marzo; el segundo, del 6 por ciento, en junio; el tercero será en septiembre por el 8 por ciento; mientras que el cuarto tramo se abonará en noviembre y será del 3 por ciento. A esto se suma el 2 por ciento del programa de jerarquización y una mejora en el nomenclador docente, que pasará de un 1,74 al 1,76 por ciento (ambos aspectos son parte del Convenio Colectivo de Trabajo).

La decisión que se pueda llegar a adoptar en el congreso del martes próximo representaría la primera señal de endurecimiento de las medidas de fuerza por parte de la CONADU Histórica, luego que no obtuviera las respuestas esperadas por parte de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) ante los pedidos de: adelanto de los meses en los que se abonarán las cuotas de incremento salarial, que se mejorara ese porcentaje de incremento salarial y que se estableciera una cláusula gatillo para reabrir la paritaria en caso de que el porcentaje de inflación anual supere al del salario acordado.

Así lo confirmó Gloria Herrera, secretaria general de la Asociación de Docentes Universitarios (ADU) de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB). "El Gobierno (nacional) decidió no aceptar la última oferta de la paritaria que le hizo nuestra federación por lo que este martes tenemos un congreso para resolver cuáles van a hacer las medidas a seguir", indicó en diálogo con El Patagónico.

"Estamos con esta paritaria hace seis meses. Esta es la séptima u octava reunión paritaria que llevamos a lo largo del año. En realidad, siempre estuvo medio planteado que una vez que se resuelva el conflicto con los docentes de Buenos Aires se cerraría todo. Esto estaba medio cantado porque el secretario de Políticas Universidades (Albor Cantard) en 48 horas renuncia a su cargo para dedicarse de lleno a su candidatura a diputado nacional por Cambiemos en Santa Fe", agregó.

Asimismo, Herrera criticó el cierre de paritarias por parte del Ejecutivo nacional y la falta de claridad para saber cómo seguirán las negociaciones. "Objetivamente se cerró ayer (por el martes) la paritaria. Estamos en un momento difícil porque tanto el ministro (de Educación de la Nación, Esteban) Bullrich como el secretario de Políticas Universitarias renuncian a sus cargos para dedicarse a sus candidaturas para octubre. Es decir que los negociadores que teníamos en la paritaria, con todas las dificultades que se tenía, dejan de estar presentes. No sabemos a ciencia cierta quién se quedará en sus lugares y con quién seguiremos negociando", lamentó.

En ese sentido, la secretaria general de ADU proyectó que las 25 universidades que integran CONADU Histórica no tendrán una tarea fácil para tomar una decisión ya que los docentes se encuentran en la etapa de receso invernal. "Los profesores están en sus vacaciones y no podemos realizar una asamblea abierta o sacar estadísticas por eso se complica, pero veremos cómo iremos avanzando en los próximos días", aseguró.

Hay que recordar que a fines de junio las diferentes federaciones universitarias habían anunciado que no tomarían exámenes finales en el turno julio y que peligraba el inicio del dictado de clases del segundo cuatrimestre, medidas que la CONADU Histórica analizará el martes si se mantendrán o si adoptará otras formas de protesta.

