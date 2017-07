El Patagónico | País/Mundo | ECONOMIA - 29 julio 2017 Dólar imparable: por primera vez superó los 18 pesos Durante la jornada de ayer, el billete tocó los $18,03. Se produjo en sintonía con el mercado mayorista, donde la divisa avanzó trece centavos a $17,80 y anotó su séptima suba consecutiva.

El dólar se dispara 14 centavos ayer a $18,01 en agencias y bancos de la city porteña, de acuerdo al promedio de ámbito.com, ante la persistente postura tomadora por parte de privados para dolarizar carteras de inversión.

Más temprano, el billete tocó los $ 18,03. Se produce en sintonía con el mercado mayorista, donde la divisa avanza trece centavos a $ 17,80 y anota su séptima suba consecutiva.

Desde dos mesas importantes de dinero, coincidieron en que un banco oficial salió con puntuales incursiones de ventas y está logrando ponerle un techo a la evolución del tipo de cambio" en momentos en la exportación cerealera cae casi un 8% a u$s 83 millones diarios, que "no alcanza para frenar al dólar".

Héctor Cosentino, asesor financiero de empresas, destacó en diálogo con ámbito.com, consideró que el Banco Central "no está interviniendo para evitar el retraso cambiario y colaborar con la balanza de pago; pero si la demanda presiona muy por encima de los $ 18, la autoridad monetaria podría contener fácilmente este avance con recursos propios por lo menos hasta las elecciones de octubre".

A su vez, el blue asciende ocho centavos a $ 18,50, de acuerdo al relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" saltó ayer 27 centavos a $17,81 y el Bolsa aumentó 17 centavos a $17,72.

De esta forma, la Argentina se desacopla claramente del mundo, ya que este viernes el dólar caía por una combinación de datos económicos decepcionantes y una incertidumbre política en EEUU que mantuvo a los operadores más inclinados hacia el euro y otras monedas mundiales.

El euro tocó un máximo de sesión tras la publicación de unas estimaciones sobre el Producto Bruto Interno en EEUU en el segundo trimestre que cumplieron bastante con las expectativas de los economistas.

En Brasil, en tanto, el real se aprecia un 0,4% a 3,14 por divisa norteamericana.

La debilidad del dólar frente al euro se ha hecho más evidente este año, pero ha caído frente a la mayoría de las monedas importantes ante el descenso de las expectativas sobre un estímulo fiscal en Estados Unidos y de un ritmo más acelerado de alzas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

Mientras tanto, el dólar operaba en el mercado de futuros Rofex a $ 19,42 para fin de año.

Por último, las reservas del Banco Central repuntaron ayer u$s 78 millones y finalizaron en u$s 47.469 millones.



Fuente: