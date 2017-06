El Patagónico | País/Mundo | INFORMACIÓN GENERAL - 02 junio 2017 Donald Trump retiró a EE. UU. del acuerdo climático de París La decisión tomada por el mandatario de Estados Unidos se da luego de ignorar las peticiones de aliados y líderes empresariales y cumpliendo un importante compromiso de su campaña.

El presidente Donald Trump anunció ayer que Estados Unidos abandonará el histórico Acuerdo de París sobre cambio climático firmado en el 2015, ratificando un compromiso de su campaña electoral y pese a la presión de países aliados y empresas globales para mantener el compromiso de la principal potencia mundial contra el calentamiento global.

"Para proteger a este país y sus ciudadanos, Estados Unidos se retirará del acuerdo climático de París", afirmó Trump ante un reducido público que lo ovacionó en los jardines de la Casa Blanca.

La salida de Estados Unidos del pacto dejó de ser un secreto está semana. Funcionarios cercanos a la Casa Blanca habían filtrado ayer la noticia, aunque faltaba una voz oficial que confirmara la decisión.

Antes del anuncio de Trump, el vicepresidente, Mike Pence, brindó un breve discurso introductorio en el que anticipó que los rumores sobre la salida del pacto internacional eran ciertos.

Pence hizo un repaso de las cifras de desempleo y los problemas financieros que tiene el país para luego asegurar que "los estadounidenses y el mundo verán una vez más como el presidente elige poner los puestos de trabajo y los trabajadores estadounidenses primero".

"Como la persona interesada en medio ambiente que soy, no puedo aceptar los términos de este acuerdo", aseveró luego Trump, quien aseguró que su intención es crear un acuerdo climático "mejor" que el de París, lo que fue rápidamente rechazado por los principales miembros de la Unión Europea.

Trump argumentó que "es un ejemplo de un trato que es desventajoso" para Estados Unidos por las cargas financieras que impone y por eso aseguró que "cesará todas las implementaciones" de los compromisos climáticos asumidos a fines de 2015, en París, por su antecesor, Barack Obama, y otros casi 200 países.

Además, según dijo, el compromiso de reducción de emisiones de gases que provocan el calentamiento del planeta "obstruye la economía de Estados Unidos en beneficio de capitales extranjeros... No pusieron a América primero, pero yo si lo hago".

"Estados Unidos está de regreso", aseveró con ánimo triunfal el neoyorquino.

El Acuerdo de París, firmado por todos los países del globo excepto Siria y Nicaragua, establece un calendario para la reducción de las emisiones de carbono que provocan el calentamiento del planeta.

Durante toda la campaña política, Trump prometió salir del acuerdo climático y aseguraba que se trataba de un "invento chino" para restar competitividad a Estados Unidos.



CRITICAS DE OBAMA



Por su parte, el ex presidente Barack Obama fue uno de los primeros en reaccionar a la noticia.

"Creo que Estados Unidos debería estar en la vanguardia. Incluso pese a la ausencia de liderazgo estadounidense actual. Incluso si está administración se suma al pequeño puñado de países que rechazan el futuro, estoy seguro que nuestros Estados, ciudades y empresas estarán a la altura y harán aún más para proteger nuestro planeta para las futuras generaciones", aseguró Obama, quien presidía Estados Unidos cuando se firmó el pacto en la capital francesa.

Además, el ex mandatario demócrata consideró que "los países que permanezcan en el Acuerdo de París serán los que recolecten los beneficios en término de empleos y la creación de nuevos sectores de actividad".

Asimismo, la Unión Europea (UE) lamentó "profundamente" la decisión Trump aunque garantizó el acuerdo "perdurará" y que Europa seguirá liderando la lucha contra el cambio climático, informó la agencia de noticias EFE.

El Acuerdo de París fue alcanzado durante una conferencia en la capital francesa el 12 de diciembre de 2015 y sus casi 200 firmantes se comprometieron a reducir de manera voluntaria sus emisiones de dióxido de carbono, consideradas responsables del efecto invernadero que explica el calentamiento global.



