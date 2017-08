¿Dónde está Rosario? Días antes de desaparecer publicó un desgarrador mensaje

Una adolescente salteña es intensamente buscada desde el sábado pasado. Rosario Cook, de 14 años, salió de su casa a las 18 y desde entonces no se sabe nada de ella. Su familia está desesperada y pide ayuda para dar con el paradero de la chica.

Rosario vestía campera chorizo verde, pantalón rojo a rayas y zapatillas rojas al momento de su desaparición. Es de tez blanca, pelo hasta la cintura, lacio con flequillo recto.

Su familia sospecha que algo malo le pasó porque antes de desaparecer, la chica contó en su cuenta de Facebook el mal momento que vivió a causa dos jóvenes. Estos datos ya están siendo investigados por la Policía.

"¡Esta noche fue un desastres! Me toco conoces a dos chicos los dos guapos y con suficiente dinero pero me di cuenta de algo de como es el hombre unos de ellos fue amable generoso amistoso y chistoso en ningún momento me quiso tocar ,simplemente me beso luego de unas horas me llamo el otro al cual ya aviamos salida anteriormente al principio fue amable pero hoy la verdad que desconocí completamente la cual yo esta vez no quise entregarle mi cuerpo la cual el se enfureció y me voltio la cual me pego duramente en la cola y me comenzó a gritar que agarre mis cosas y me valla (en ese momento no estaba a pasos del centro para tomar un bus o un remis, estaba parada casi cerca de san Lorenzo), la cual le rogué por minutos para que me acercara hasta el centro por lo menos y el río con una risa y me dijo .-Ni en pedo te llevo hasta haya te dejó en lo de tu amigo", contó la joven en su cuenta de Facebook.

"Yo apenas llame al otro muchacho al bueno pidiéndole que si me podía llevar al centro el me contestó.- Donde estas? !Ya te busco yo! Le colgué y le deje un mensaje de que ya salía para haya", agregó.

"Luego de que me llevo hasta la casa del muchacho. Antes de bajarme agarro mi brazo fuertemente y me dijo: Ya esta volvamos a casa en el camino chupamela. En ese momento me bajé rápidamente....Al llegar a casa del muchacho me abrió rápidamente y me dijo que,que avía pasado....Ahí me di cuenta de que tipo de hombres hay *LOS RE CHOTOS y *LOS BUENA ONDA. Chicas tengan bastante cuidado lo que paso fue hace una hora y aún sigo con tanto miedo. NO DEJEN MALTRATARSE POR NADIE", finalizó Rosario.