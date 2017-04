Donde hay una necesidad, puede haber un voto

La tercera que sea solidaria





En medio del desastre provocado por el temporal, con mucha gente trabajando en todos lados y a jornada completa, los nervios suelen tensarse más de lo común y entonces las discusiones que generalmente se resuelven hablando, en estas ocasiones pueden llegar hasta las manos.

Esto parece ser lo que ocurrió entre dos funcionarios, uno municipal y otro provincial, ambos peso pesado, al menos en la representación.

El primer cruce ocurrió apenas empezó el temporal y fue cuando, parece, había intenciones de superponer acciones de un Estado sobre el otro. El segundo ocurrió la semana pasada, cuando las cosas parecía que estaban aclaradas pero se ve que los muchachos tenían ganas contenidas.

En medio de esta catástrofe que tiene Comodoro, hay varios que ya están pensando en que cuando las aguas bajen y se empiece a pensar en otras acciones, se podría organizar una pelea de box solidaria entre el vicegobernador Mariano Arcioni y el secretario de Desarrollo Humano, Marcelo Rey. La idea cierra porque ellos se sacarían las ganas y se podría cobrar una entrada que podría ser con botellas de agua, lavandina y otros elementos que –como el trabajo compartido sin diferencias- seguirán haciendo falta. Igual la idea no es original. Ya la pusieron en práctica los intendentes de Paso de Indios y Telsen hace casi cuatro años. Claro que lo de ellos fue una exhibición para incentivar lo que consideran es un deporte.





Pelea interna





Parece ser que los nervios les jugaron malos momentos a más de uno por estas horas. Así fue como hubo una pelea que no llegó a concretarse porque hubo gente que lo evitó, aunque también es probable que los protagonistas supieran que los iban a separar a tiempo, como hacen los jugadores de fútbol cada vez más seguido.

El episodio en cuestión ocurrió en el Predio Ferial e involucró al secretario municipal Leonardo Rocha y al coordinador Nicolás Humphreys. Solo ellos y los conocedores de la interna municipal tienen claro cuál fue el motivo del enojo pero lo cierto fue que, mientras los esforzados voluntarios seguían separando y clasificando donaciones, Humphreys irrumpió en el lugar dónde estaba Rocha vociferando: "¿vos pensás que yo soy pelotudo? A mí no me vas a pasar".

Rocha armaba su guardia cuando fueron separados por colaboradores municipales que tuvieron que hacer más esfuerzo para contener al coordinador, mientras el secretario resoplaba tranquilo, aunque provocando de palabra a su contrincante.





Se llenó el Predio





En el Predio, como se dijo, hay voluntarios que están trabajando a destajo desde que se habilitó el lugar para concentrar las donaciones. Los muchachos y muchachas están divididos en turnos porque hay que cubrir toda la jornada y hay mucho para hacer.

Hay algunos empleados municipales, pero la mayoría son vecinos comunes que se acercaron para colaborar en esta tarea.

Hasta el lunes, día en el que llegó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio (n), en el lugar no había aparecido ningún funcionario ni colaborador de Provincia, cuyos ministros concentraron su tarea en otros sectores de la ciudad.

Cuando llegó el nieto del ideólogo del desarrollismo en Argentina, acompañado de cámaras de televisión, la mayoría de esos funcionarios ingresaron detrás suyo; algunos incluso pugnaron por entrar a su lado para no perder pantalla, pero fueron rápidamente corridos del centro de la escena.

A esos desesperados por las cámaras se refirió el intendente Carlos Linares quien, molesto con la situación, primero se los hizo saber de manera directa, y luego lo hizo público en la conferencia de prensa que protagonizó junto al gobernador Mario Das Neves y al propio ministro.

Mientras Linares decía esto, y luego agradecía la presencia de Frigerio, la diputada nacional Ana María Llanos pugnaba por ocupar un lugar en la mesa. No lo consiguió, pero igual se las ingenió para salir en las fotos, aunque de pie y a metros de donde estaban los funcionarios.





La foto recortada





Además de sobrevolar la ciudad en helicóptero del Ejército, desde el que vio la magnitud del primer desastre de agua que padeció Comodoro, y antes de ir al Predio Ferial, el ministro Rogelio Frigerio (n) mantuvo una reunión en la intendencia junto al gobernador Mario Das Neves, el intendente Carlos Linares, equipos técnicos de Provincia y Municipio y diputados provinciales.

Lo curioso del caso es que la primera foto que trascendió fue la generada desde el departamento de prensa del municipio que hizo circular una imagen solo con Frigerio y Linares. No se sabe si la del gobernador fue seccionada por el apuro o por algún programa automático de edición, pero que no estuvo, no estuvo.





Ni para cruzar datos





La diputada nacional Ana Llanos ansiaba protagonismo y así fue como consiguió algunas notas de movileros para radios. En una entrevista con Radio Del Mar, la ex secretaria de Desarrollo Humano local dejó en claro que cada vez está más distanciada de quien antes con cariño identificaba como "Carlitos" y con el que tras la fallida interna ni siquiera toma contacto para cruzar datos de la magnitud de la tragedia que vive Comodoro y las necesidades que ella generó en la gente.

"Yo recibo las instrucciones y datos del gobernador, que es quien tiene todo. ¿Para qué voy a cruzarlos con los del municipio? Llanos trabaja para la gente y así seguirá toda su vida", completó en auténtico idioma maradoniano.





Sin anuncios concretos





La conferencia de Rogelio Frigerio (n), como se sabe, más allá del compromiso público asumido no dejó mucho más en concreto porque cada vez que los periodistas quisieron repreguntar no lo pudieron hacer, o el funcionario se evadió con el cauto discurso de tener que tener los datos concretos de la tragedia para luego comenzar a definir las ayudas.

La conferencia, además y como viene sucediendo, fue controlada por el equipo de prensa de Provincia que solo permitió 4 preguntas y fueron los propios periodistas de Comodoro quienes, en un sano ejercicio, acordaron quiénes iban a preguntar, aun a sabiendas de que muchos iban a quedarse afuera.

Lo que nadie tuvo en cuenta es que la primera de las cuatro preguntas la iba a hacer el periodista del canal oficial que, seguramente cumpliendo órdenes, en lugar de consultar a Frigerio por los anuncios, situación o demás, le preguntó al gobernador Mario Das Neves, con quien prácticamente convive.

El locutor que condujo la conferencia, obviamente de Provincia, también cumplió muy bien su trabajo cuando cortó abruptamente el contacto con los medios alegando a que "hay mucho que hacer y hay poco tiempo".





La sesión frustrada





El jueves debió realizarse la sesión de la Legislatura en la que el bloque del Frente para la Victoria pensaba ingresar el proyecto para, ya declarada la emergencia social y económica de Comodoro, destinar fondos del endeudamiento provincial para atender las demandas y necesidades urgentes que tiene la ciudad tras el temporal del 29-30 de marzo y la lluvia del 6-7-8 de abril.

La sesión no pudo hacerse porque fue suspendida por el vicepresidente de la Cámara, Adrián López, a partir de una nota presentada por los otros bloques en la que se advertía que, por las cuestiones climáticas conocidas, lo mejor era no sesionar porque había diputados recorriendo las zonas más castigadas.

Pero a esa hora algunos diputados, que son del valle, estaban en Rawson y podrían haber colaborado para que la sesión se realizara, mientras otros como Florencia Papaiani, sí estaba en Comodoro donde entregó donaciones de su agrupación.





¿Dos palabras?





En el Concejo Deliberante sí hubo sesión el miércoles y fue extraordinaria. En la misma se aprobó la emergencia económica y social de Comodoro. Pero aunque había sido convocada para las 8.30, para variar comenzó pasadas las 13.40.

La demora estuvo justificada en cambios que se introdujeron sobre el proyecto original enviado por el Ejecutivo. Las modificaciones, es cierto, son trascendentes ya que permiten que el Concejo y el Tribunal de Cuentas sigan teniendo control sobre algunas acciones que podrá desplegar el Ejecutivo, como la contratación de créditos o toma de empréstitos, pero igualmente pudieron haberse efectuado en menos tiempo.

De todos modos, la sesión se realizó y los concejales aprobaron la emergencia sin antecedentes por unanimidad. Cada uno de los ediles habló sobre la situación. Uno de ellos, Guillermo Almirón, no pudo completar su alocución porque se quebró, en tanto el integrante de la Alianza Cambiemos, Pablo Martínez, demostró que no es bueno para las matemáticas.

Es que luego de resaltar el trabajo que se está haciendo para atender la emergencia, el legislador de origen radical dijo: "voy a cerrar con dos palabras: Fuerza Comodoro". El problema, para el cálculo, es que agregó: "vamos a salir adelante".





Belicoso





Así calificó el gobernador Mario Das Neves al proyecto presentado por el bloque del FpV para otorgar más fondos del endeudamiento para atender la emergencia en Comodoro. El mandatario dijo estar "podrido de cosas que pasan", ya que "no sólo los diputados mandan ese proyecto de ley de 40 millones de dólares, sino que tienen siempre esa actitud belicosa cuando nosotros estamos juntando peso por peso para asistir a la gente".

Las palabras del gobernador tuvieron eco ya que, pese a que el gremio APEL iba a prestar colaboración para sesionar aún en medio del paro nacional, la reunión legislativa fue suspendida gracias a la nota que presentaron los otros bloques que ya trabajan abiertamente en tándem con Chubut Somos Todos.





Dos periodistas





En ese contacto con los medios del día martes, el gobernador también criticó la actitud de algunos periodistas del valle, como Carlos Di Filippo y Silvina Cabrera.

"No hay que hablar estupideces ni hacer circular mentiras porque hay gente que está sufriendo", dijo para luego pedir mayor responsabilidad a la hora de informar.

"La Legislatura le tendría que pedir la renuncia a Cabrera, que es directora general de Prensa. Silvina Cabrera, que cobra del Estado, es una irresponsable; tenemos el whatsapp donde decía que se había caído el techo del Club Huergo y había varios muertos. Irresponsable", calificó.

Además "les quiero decir que hoy a la mañana Carlos Di Filippo ha mentido arteramente porque ha dudado de las obras del bono provincial que se están haciendo en toda la provincia. Lo que pasa es que sólo va de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. No tiene producción y se maneja con chismes y los chismes últimamente se los escribe Dufour", afirmó y señaló que "yo lo voy a denunciar porque él no puede estar dudando de todas las obras de los 27 intendentes y de las 20 comunas".

Por último manifestó que "los que tienen el micrófono tienen que ser responsables a la hora de comunicar" y también "tiene que ser responsable la ´vedette´ de una radio, que le faltan las plumas nada más; que diga las cosas como son, que hable en serio".





El caído





Quien era subsecretario de Ambiente de la provincia, Ricardo Murcia, fue separado por el gobernador Mario Das Neves por habérselo vinculado a la difusión de la noticia falsa respecto al desmoronamiento del techo del Chalet Huergo, en el que supuestamente habrían muerto tres personas, lo cual era absolutamente falso, así como otras afirmaciones que circulan por las redes sociales ("cloacales" para muchos) que también han ayudado a muchos políticos a juntar votos. Es que sabe: abundan los crédulos que dan crédito a cualquier versión.

Lo cierto es que todos pensaban que Murcia había subido esa mala información, que todavía no se sabe quién y con qué intereses generó, a twitter o redes sociales con mayor peso, o hasta había hecho declaraciones en ese sentido.

Pero nada de eso ocurrió, sino que el ex subsecretario de Gobierno municipal y el ex candidato a viceintendente por el dasnevismo, solo había hecho circular ese maldito audio por whatsapp, y a modo de pregunta. De todos modos, alguien con su responsabilidad debería contar hasta 10 antes de apretar "enviado".





Poco seso





En las últimas jornadas circuló otro audio por whatsapp de una supuesta víctima de la inundación de La Plata que, preocupado por lo que sucedió en Comodoro, le recomienda a su amigo Gonzalo algunas prácticas para los autos que sufrieron la inundación.

El consejo no es otro que sumergir las computadoras de los autos en thinner, ya que con eso solo iba a alcanzar, según el relato, para que se ponga en marcha y evitar que "los vivos de Buenos Aires" se queden con mucho dinero por las reparaciones.

El problema es que, como tantos otros audios que la gente hace circular con intención de ayudar, el consejo que da el tal amigo de Gonzalo es tan malo ya que el material recomendado lo único que hace es producir más daño.





Sobre denuncias





El miércoles a la noche, desconocidos ingresaron por la fuerza al gimnasio Miguel Gatti del barrio José Fuchs donde, tras amenazar al personal que estaba cocinando solidariamente para los evacuados, se llevaron todo lo que encontraron.

En principio se habló de que habían sido encapuchados y que ingresaron armados. El jueves, el vecinalista Carlos González comentó públicamente lo sucedido y habló de gente que "entró a cara descubierta y en actitud amenazante", sin hablar de armas.

Lo que sigue sin entenderse, además de la repudiable acción de quienes entraron de ese modo al gimnasio, es por qué no se hizo la denuncia policial. Hasta el jueves a la tarde, la policía no tenía ninguna presentación y sólo se hablaba de un procedimiento que, por otro tema, se realizó en la calle Vélez Sarsfield al 1400, donde los vecinos alertaron de una descarga irregular, en un domicilio particular, de uno de los camiones que transportaba ayuda para los inundados.