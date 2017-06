El Patagónico | Deportes - 29 junio 2017 "D'Onofrio sabía 12 días antes los resultados", acusó Chilavert

El ex futbolista paraguayo José Luis Chilavert acusó ayer al presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, de "saber" 12 días antes los resultados en los análisis antidopings de los jugadores Camilo Mayada y Lucas Martínez Quarta.

"D'Onofrio sabía 12 días antes que saltaran los doping. Se trabajó en Conmebol para bajar los implicados de 5 jugadores a 2. Yo les digo a los dirigentes de River que ganen legalmente dentro de la cancha y no contaminados con doping", apuntó el ex Vélez Sarsfield en una nota con radio La Red.

De hecho, River incorporó a los pocos días a Javier Pinola, a Germán Lux y a Enzo Pérez como nuevos futbolistas, a los que se sumará Ignacio Scocco para afrontar la segunda parte de la Copa Libertadores.

A su vez, contó que en Paraguay el rumor es que se tomó "un diurético contaminado" y que los directivos 'millonarios' "viajaron rápido y arreglaron todo para poder vender a Sebastián Driussi".

"Le hicieron un reportaje a Donato Villani, que es miembro de la parte médica de la Conmebol y da la casualidad que trabaja en conjunto con Pedro Hansing en una clínica que tienen entre ellos dos. Obviamente que Villani lo va a defender a Hansing, el médico de River, porque son socios", criticó.

Sin embargo, Chilavert continuó con sus duras declaraciones y advirtió sobre el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, porque "odia a los argentinos".

"Yo sólo quiero un fútbol transparente y sano. Si no, no hagamos más antidoping y que cada uno tome lo que quiera", deseó el ex jugador campeón del mundo con Vélez.

