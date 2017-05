Dos amigos reconocieron el cuerpo del hombre que se ahogó en Km 3

Luis Oyarzo e Israel Segundo Alvarez Saavedra, dos amigos de Arturo Cárdenas, reconocieron ayer a la mañana su cuerpo en la morgue judicial, confirmando las deducciones que el domingo hizo un periodista de El Patagónico, quien aportó indicios sobre la posible identidad del hombre que murió ahogado el sábado en la costa de Kilómetro 3 y que permaneció tres días en condición N.N.

De todos modos la fiscal Mónica García, a cargo del caso, aguarda que un hermano de la víctima que vive en la ciudad chilena de Coyhaique, aporte el documento de identidad de Arturo Cárdenas, de 58 años, quien era oriundo de la isla de Chiloé y estaba indocumentado en el país.

Ayer la fiscal García intentaba comunicarse con el familiar del fallecido para que aporte la cédula de identidad chilena de su hermano y de esa manera se pueda asentar su defunción en el Registro Civil.

Es que bajo esa identidad de Arturo Cárdenas, la fiscal comprobó que hay 19 personas que ingresaron al país en los últimos años desde Chile, por lo que se necesitan más precisiones sobre su identidad, como su acta de nacimiento o su número de documento.

Mientras tanto, el cadáver será entregado al Servicio Social de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia para que se le dé sepultura.





"ERA UN HOMBRE MUY TRABAJADOR "

Su amigo Luis Oyarzo contó que leyó que este diario tenía la presunción de que la persona fallecida podía llegar a ser un hombre que había sido rescatado tiempo atrás en el mismo sector costero. De esa manera se acercó ayer a la morgue judicial para realizar el acto de reconocimiento.

"Lo conozco hace años, no le conocí familiares, siempre lo encontraba en casa de personas conocidas", explicó Oyarzo a El Patagónico. Es que Arturo no tenía familiares directos en Comodoro Rivadavia y por eso a nadie le extrañó su paradero durante los últimos días.

El cuerpo iba a ser enterrado como N.N., pero el periodista de El Patagónico, Adrián Flores, relacionó la tragedia del sábado con otro incidente similar ocurrido el 13 de marzo por la tarde en el mismo sector costero. Así, aportó fotografías a la Fiscalía y a la Brigada sobre el hombre rescatado en aquella oportunidad. Y la fisonomía del fallecido era sumamente parecida.

"Era un hombre muy trabajador, cuando comencé a construir me ayudó a armar muchos hierros", lo describió su amigo.

Relató que "Arturito", como le decían, tenía problemas con el alcohol y que vivía esporádicamente en la casa de un amigo, "El Yeyo", en el Quirno Costa. Pero gran parte del día se la pasaba caminando de batea en batea y solía ir a la playa de Kilómetro 3 a recolectar mejillones y sombreritos para comer.

"Antes trabajó en la construcción con los Torraca, cuando estaba bien. Era de la isla de Chiloé. Lo encontré la otra vez en la calle 10 de Noviembre y se acercaba, pero con vergüenza y le digo '¡mirá cómo andás Arturito!'. Yo siempre le decía 'mi señora te está esperando, siempre hay algo para que comas'. 'Ya voy a ir me decía', y no apareció más", lamentó Luis.





"Estaba abandonado"

Israel Segundo Alvarez Saavedra, otro de los amigos que ayer reconoció el cuerpo en la morgue, contó que lo conoció en una chacra en Bella Vista Sur. El último fin de semana cuando intentó reunirse con el "Yeyo" y con Arturito no pudieron porque el hombre no llegaba. Los días pasaban y Arturo no volvía a la casa de "Yeyo".

"Compré el diario y decía que podía llegar a ser él, que era chileno. Y le digo al 'Yeyo': 'me parece que es Arturo el que se ahogó'. Siempre le decíamos que tenga cuidado con el mar", relató.

"Ya no tenía recursos, estaba abandonado, su familia vive en Coyhaique", describió Alvarez quien consiguió el teléfono del hermano de Arturo y lo aportó a la policía.

"Es una lástima porque hace años que lo conozco, no le hacía mal a nadie. Estuvimos tratando de llamar a su hermano, pero no nos pudimos contactar. Nunca tuvo papeles", comentó.