El Patagónico | País/Mundo | INFORMACIÓN GENERAL - 03 agosto 2017 Dos de cada diez dispositivos conectados a internet resultan vulnerables a ataques En Argentina, el 55,9% de los módem que conectan las computadoras a internet son inseguros, por lo que representan el mayor riesgo, seguidos por las cámaras web y los monitores para bebés con un 24,4% de vulnerabilidad, mientras que el 10,9% de las impresoras no son seguras, precisa una investigación de Avast.

El 18,2 por ciento de los dispositivos hogareños conectados a la red en Argentina -como cámaras web, monitores para bebés, impresoras y routers- son vulnerables a ciberataques, revela un informe de Avast, por lo que aún la seguridad en internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) es "muy mala", afirmó el vicepresidente ejecutivo de esa empresa de seguridad informática en diálogo con Télam.

En Argentina, el 55,9% de los módem que conectan las computadoras a internet son inseguros, por lo que representan el mayor riesgo, seguidos por las cámaras web y los monitores para bebés con un 24,4% de vulnerabilidad, mientras que el 10,9% de las impresoras no son seguras, precisó la investigación de Avast.

"Con cientos de miles de dispositivos vulnerables diseminados por todo el mundo, los ciberdelincuentes pueden crear una botnet (red de dispositivos conectados) para atacar y detener servidores y sitios web", explicó Ondrej Vlcek durante la presentación del informe, por lo que agregó, en declaraciones a Télam, que la seguridad en Internet de las cosas aún "es muy muy mala".

Los datos se conocen, además, días después de que un grupo de investigadores alertara durante la conferencia de ciberseguridad DefCon, que tuvo lugar en Las Vegas el último fin de semana, que más de 100.000 cámaras web de origen chino eran fácilmente vulnerables para ser utilizadas como espías alrededor del mundo y que, asimismo, eran "imparcheables" (que no se les puede colocar parches de seguridad).

Entre las sugerencias para mantener a los dispositivos alejados de ciberataques, los especialistas recomiendan mantener actualizado el software, y usar contraseñas fuertes y complejas.

En tanto que las contraseñas débiles, "abren un punto de entrada por el cual los ciberdelincuentes pueden atacar fácilmente las redes domésticas argentinas", advirtió el informe.

Vlcek, que además es director de tecnología de la compañía, se refirió a las últimas tendencias respecto de ataques informáticos como así también a las tecnologías para contrarrestarlos.

Para manejar los tres mil millones de archivos únicos que Avast posee en su base de datos y los diez millones que suma día a día, los analistas usan hoy aprendizaje automático (machine learning), donde reside la efectividad de los antivirus para anticiparse a sucesos tales como el ataque del ransomware WannaCry (un malware que encripta archivos y luego pide un rescate en bitcoins para liberarlos, y que en mayo pasado afectó a 150 países), consideró Vlcek.

"Lo importante del 'machine learning' es el acceso a un gran volumen de datos. Cuando Google creó el algoritmo para el reconocimiento de imagen, que puede diferenciar a un perro de un gato, 'entrenó' esa tecnología con millones de imágenes. Es lo mismo que se necesita para reconocer si un archivo es o no malicioso, necesitas billones de muestras para hacer funcionar la red", explicó a Télam.

Esos datos provienen de los 400 millones de dispositivos que cuentan con algún tipo de producto Avast para protegerse, aunque la empresa también monitorea millones de direcciones web por día para crear "un ecosistema" de seguridad.

Respecto de las tendencias en ciberataque, restó importancia a la técnica de engaño llamada "ataque homográfico" que permite falsificar direcciones URLs usando caracteres de otro alfabeto y dijo que, en cambio, los ransomware son una "tendencia" que seguirá "creciendo en popularidad".

"El ransomware es tendencia. Es una forma sencilla que tienen los chicos malos de hacer dinero, porque antes tenían que hacer spam, o robar tarjetas de crédito", consideró.

De esta forma, señaló que la razón por la que este tipo de malware es hoy tan popular tiene que ver con las criptomonedas: "Hasta hace cinco años hubiese sido imposible recolectar el dinero de manera anónima. Hoy existe el bitcoin".

Acerca del uso de herramientas de espionaje informático que cayeron en manos de atacantes, Vlcek reconoció que "Wanna Cry ciertamente fue un código creado por la CIA y que fue filtrado por el grupo Shadow Brokers", pero aclaró que ni ese ni otros mecanismos que fueron filtrados son más avanzados "de los que se venden en el mercado negro (dark web)".

"De hecho, Wanna Cry es bastante pobre en cuanto a su escritura. Si hubiera sido escrito por un grupo profesional hubiese sido potencialmente más grande", sostuvo el directivo.



Fuente: