El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 29 mayo 2017 Dos chubutenses serán titulares en la Primera de Vélez Sarsfield Se trata del defensor comodorense Mauricio Toni, de 19 años, quien hará su debut absoluto en la máxima categoría del fútbol argentino, y del delantero madrynense Favio Durán, quien jugará por primera vez como titular.

Vélez Sarsfield, que tendrá el debut de dos futbolistas chubutenses, y Quilmes, dos equipos de presente aciago, cerrarán esta noche la 26ta. fecha del Campeonato de fútbol de Primera división en el estadio "José Amalfitani" de Liniers con una prioridad compartida: sumar sin importar las formas.

El partido se jugará desde las 21:15 con arbitraje de Fernando Echenique y transmisión de la Televisión Pública.

El incómodo presente de ambos no da tiempo para valorar otra cosa que no sea el resultado. Con esa urgencia llegan a enfrentarse estos dos equipos involucrados en la lucha por la permanencia.

Vélez ocupa el puesto 21 en la tabla de promedios y si bien es cierto que tiene una cuota de oxígeno, también lo es que no le sobran los puntos, por lo que debe asegurar principalmente aquellos que pone en juego como local.

En el campeonato, el equipo del cuestionado Omar De Felippe viene de caer por goleada ante Godoy Cruz de Mendoza -tercera derrota en las últimas cuatro fechas- y luego de ese traspié avanzó con mucha dificultad en la Copa Argentina, tras eliminar con suplentes a Leandro N. Alem (1-0), de la Primera D, una categoría amateur.

De Felippe planea el debut de dos chubutenses en el equipo. Uno de ellos, de carácter absoluto, con la inclusión del comodorense Mauricio Toni (19 años) en la defensa para reemplazar al suspendido Fausto Grillo y el otro en el ataque, donde el madrynense Favio Durán (21) jugará por primera vez como titular en lugar de Fabricio Alvarenga.

Toni, con pasado en la Comisión de Actividades Infantiles, nació el 9 de marzo de 1998 en Comodoro Rivadavia, mide 1,85 metro de estatura y su puesto es defensor. Mientras que Durán nació el 24 de noviembre de 1995 en Puerto Madryn, mide 1,78 metro de estatura y juega de delantero.

Quilmes transita un momento mucho más delicado, sumergido en zona de descenso y sin chances de salir de ellas por más que se imponga mañana en Liniers. Perdió trece de los últimos quince partidos, una racha nefasta que lo desmoronó en la tabla de promedios.

Llega de perder tres partidos consecutivos, los últimos dos ante su clásico, Defensa y Justicia, y no tiene victorias fuera de casa en la presente temporada.

El DT Cristian Díaz, que sólo pudo conseguir una victoria en seis partidos (1-0 frente a Talleres de Córdoba), probó muchas variantes en busca de una reacción. Si confirma lo ensayado durante la semana, saldrán Gastón Bottino, Matías Orihuela, Brandon Ogregón, Federico Andrada y Andrés Bailone para darles lugar a Gabriel Ramírez, Adrián Calello, Franco Negri, Rodrigo Contreras y Nicolás Benegas.



PROBABLES FORMACIONES



Vélez Sarsfield: Alan Aguerre; Fabián Cubero, Lautaro Gianetti, Mauricio Toni y Brian Cufré; Diego Zabala, Santiago Cáseres, Leandro Desábato y Matías Vargas; Favio Durán y Mariano Pavone. DT: Omar De Felippe.

Quilmes: César Rigamonti; Matías Pérez Acuña, Adrián Calello, Matías Sarulyte y Sergio Escudero; Maximiliano González, Gabriel Ramírez, Nicolás Da Campo y Franco Negri; Rodrigo Contreras y Nicolás Benegas. DT: Cristian Díaz.

Estadio: Vélez Sársfield.

Hora: 21:15.

Arbitro: Fernando Echenique.

Televisa: TV Pública.



Fuente: