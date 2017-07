El Patagónico | Regionales | CLAUSURAS - 20 julio 2017 Dos comercios de comida fueron clausurados por falta de higiene Se trata de la carnicería "La Cordillera 3" de Kilómetro 17 y la Feria "Urkupiña I" del Abel Amaya.



La Subsecretaría Municipal de Fiscalización ayer clausuró los dos locales tras detectar una serie de irregularidades por falta de higiene, entre ellas presencia de excremento de rata.

Un hombre denunció en la Subsecretaría de Fiscalización que compró milanesas en mal estado en la carnicería “La Cordillera 3" de Kilómetro 17. Según la denuncia, el cliente habría cocinado una de las milanesas y al momento de ingerirla, detectó un objeto extraño: se trataba, presuntamente, de una parte del cuerpo de una rata.

Tras la denuncia, personal municipal se dirigió al comercio que se encuentra al costado de la ruta Nacional 3. Sin embargo, no se pudo comprobar que esto haya sucedida tal como se denunció. Según explicó el subsecretario de Fiscalización, Daniel Campillay, no se pudo encontrar el ticket que comprobaba que el alimento había sido comprado en el local de Kilómetro 17. No obstante, en el interior del comercio se detectó excremento de rata y desorden en los productos. La carnicería finalmente fue clausurada.

Este no fue el único comercio que ayer quedó momentáneamente inhabilitado. Fiscalización también clausuró la Feria "Urkupiña I”, ubicada en Código 474 del barrio Abel Amaya. Según se informó, en una inspección de rutina se constató falta de higiene y venta de carne cerdo sin certificación municipal.

“No tuvimos otro camino más que clausurarla", sostuvo Campillay en relación a este comercio. "Este tipo de actitudes van a ser penadas con celeridad porque ponen en peligro a la población”, aseguró el funcionario, confirmando que ambos casos quedaron a disposición del Juzgado de Faltas de Comodoro Rivadavia.



