Dos detenidos por golpear a un hombre en el centro para robarle la camioneta

El domingo a la madrugada un hombre que según informó la Policía estaba ebrio, fue víctima de un robo agravado por parte de dos jóvenes en las inmediaciones de Ameghino y Belgrano, a metros del Centro de Monitoreo y de varios locales nocturnos.Según informaron desde la Unidad Regional, los dos detenidos fueron identificados como Héctor Fabián Oyarzo (24) y Gabriel Natan Martínez (23).Los sospechosos habrían golpeado a un hombre que estaba ebrio y durmiendo en su camioneta frente a una whiskería de la calle Belgrano.Al parecer, primero lo golpearon pero no logran robarle el rodado, por lo que regresaron pocos minutos después y nuevamente intentaron robarle el vehículo golpeándolo. En esos momentos, los dos sospechosos fueron detenidos por personal de la Seccional Primera y del Centro de Monitoreo.Tanto detenidos como damnificados fueron trasladados hasta la comisaría de Rivadavia y Güemes pero en los policías se descuidaron y el damnificado que estaba esperando para hacer la denuncia se fue. Cuando la Policía iniciaba las actuaciones de oficio mientras mantenía demorados a los dos sospechosos por averiguación de antecedentes, finalmente al mediodía personal policial logró ubicar a la víctima para que hiciera la denuncia y así proceder a la detención de Oyarzo y Martínez que fueron puestos a disposición de la Oficina Judicial. Martínez ayer recuperó la libertad, mientras Oyarzo quedó bajo prisión preventiva por el término de 15 días, según la resolución dictada por la juez penal Raquel Tassello.Oyarzo cuenta con antecedentes penales y todavía no ha cumplido en su totalidad su pena ya que en setiembre de 2011 fue condenado a siete años de prisión durante un juicio abreviado.CUATRO HECHOS COMPROBADOSEn el juicio abreviado a Oyarzo se le incluyeron cuatro hechos delictivos: el del 13 de enero de 2011 en el local Martina Di Trento, en el cual fue acusado como coautor del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en lugar poblado y en banda. Entonces los delincuentes se apoderaron de dinero en efectivo, además de joyas y otros elementos de valor. También dejaron atadas a las víctimas y efectuaron disparos con arma de fuego contra dos personas, aunque afortunadamente no las lesionaron.El siguiente episodio tuvo lugar el 20 de enero de 2011, cuando la policía atrapó a Oyarzo junto al menor de edad J.M.S. y a Gabriel Plaza (fallecido al ser alcanzado por una bala en medio de un robo posterior) en el exterior de la firma Temporada, en el local de Ameghino al 1.100, y les secuestró las armas que portaban.El tercer delito que se incluyó al juicio abreviado se registró el 5 de enero de ese mismo año, también junto al menor, en la inmobiliaria MB. De ese lugar se llevaron una importante suma de dinero, varias computadoras portátiles y otros elementos de valor.Y a Oyarzo se le agregó otra causa que tenía pendiente desde el 23 de octubre de 2010, cuando protagonizó un asalto con arma blanca y que tuvo como víctima al remisero que esa noche lo levantó en la esquina de avenida Rivadavia y Asturias.Tras superar la mitad de la condena en prisión, Oyarzo obtuvo el beneficio de salidas transitorias. Sin embargo, en julio del 2015 fue detenido como sospechoso de un robo en el barrio Jorge Newbery.