Dos mujeres cayeron en "el cuento del tío"

Según informaron fuentes policiales a El Patagónico, ayer por la tarde la Seccional Cuarta de Comodoro recibió dos denuncias de estafas conocidas como "El cuento del tío".

Una mujer de 75 años, que sufre problemas de salud, recibió la semana pasada un llamado telefónico al número fijo de su vivienda. Se trataba de un desconocido, quien le aconsejó que debía cambiar los billetes que tenía a disposición porque eran "viejos" y si no los hacía perdería el valor de los mismos.

El impostor le manifestó a la damnificada que se encontraba ocupado y que mandaría a su amigo "Matías" a recoger el dinero para realizar el cambio. La víctima recibió la visita y le entregó cerca de 12 mil pesos. Ayer, esta señora recibió nuevamente un llamado con las mismas intenciones y decidió radicar la denuncia.

Por otro lado, otra mujer de 40 años afirmó ser estafada este viernes. Comentó que recibió un llamado telefónico y le anunciaron que, a través de una compañía de celulares, era la ganadora de una camioneta 0 kilómetro.

Según explicó la víctima, para quedarse con el premio debía realizar un depósito de 8 mil pesos para los gastos que significaba el envío del vehículo. La señora realizó el depósito de la plata dos veces, ya que le comentaron que el primer pago no alcanzaba a cubrir la totalidad del trámite. Luego, volvieron a llamarla para solicitarle más dinero y decidió realizar la denuncia.

RECOMENDACIONES PARA NO CAER EN UNA ESTAFA TELEFONICA

Desde el Ministerio Público Fiscal se efectuó una serie de recomendaciones para que la ciudadanía no sea sorprendida en su buena fe. Quienes quieren engañar a la gente con esta metodología utilizan varias modalidades que han sido debidamente estudiadas y en función de ello se han elaborado una serie de sugerencias para no caer en este tipo de estafas.

"He recibido amenazas de éste número"

Por ejemplo, la persona puede recibir una llamada a su teléfono donde le dicen: "he recibido desde su teléfono amenazas, llamadas insultantes o extorsivas", lo cual evidentemente no existió.

En ese caso no de ninguna respuesta, no trate de justificar que desde su número no se hizo ninguna llamada y no de información sobre su vida, horarios, costumbres, trabajo o familia.

Es casi seguro que a los pocos días recibirá otra llamada de personas inescrupulosas diciéndole "sabemos quién es usted, qué hace, dónde trabaja, etc.". Luego lo amenazarán, le exigirán que marque un número, cargue un celular o le pedirán dinero.

"Un familiar sufrió un accidente"

Otra de las modalidades es que usted puede recibir un llamado al teléfono fijo o celular en dónde le informan "que un familiar suyo sufrió un accidente".

Si esto le ocurre trate de manejar la angustia y la confusión que esta noticia le provoca. Serénese. No responda a ningún tipo de pregunta ni brinde información suya, de su familia, horarios, domicilio, etcétera.

Y después haga usted estos interrogantes: apellido y nombre del que llama, a qué institución pertenece, número del teléfono que llaman y lugar del accidente.

No acepte llamados de personas extrañas

Las personas que llaman invocan pertenecer a organismos policiales u hospitalarios: cerciórese llamando al Organismo policial o de salud. Y recuerde que el robo de celulares implica que los delincuentes utilizan todos los contactos para llamar y extorsionar.

Por eso el extravío o robo del celular es importante comunicarlo a familiares y amigos para no ser víctima de embaucadores. No acepte llamados que se realizan desde los Institutos Penitenciarios.

"Usted ganó un premio"

La cuarta modalidad consiste en llamarlo y decirle que ha ganado un premio que puede ser un auto, un electrodoméstico, un viaje, etcétera.

Ante esta situación no responda al pedido de dar sus datos personales tales como apellido, domicilio, documento, número de tarjeta de crédito o de caja de ahorro. En todos los casos, trate de hacer la denuncia policial e informar el hecho.