Driussi prometió "trabajar duro" para volver a jugar lo antes posible

El delantero de River Plate, Sebastián Driussi, prometió ayer "trabajar duro" para superar la lesión sufrida en el aductor izquierdo ante San Lorenzo y "volver a jugar lo antes posible".

"Amanecí con el mismo dolor de ayer. Voy a esperar a que me vea el médico y estén los resultados de los estudios para pensar en la recuperación", dijo el futbolista tras realizarse estudios en una clínica porteña, donde horas después se comprobó que el delantero sufrió una distensión muscular.

Driussi, autor del empate parcial de River en el Nuevo Gasómetro, se lesionó en un mal movimiento y debió ser reemplazado a los 28 minutos de la parte inicial. "Ya en la entrada en calor vimos que la cancha estaba en mal estado, blanda, pero ya está, por suerte ahora está el receso (por fecha FIFA) y voy a trabajar duro para volver a jugar lo antes posible", comentó.

En cuanto a la derrota con San Lorenzo, Driussi lamentó: "Era el partido que queríamos ganar y por un error lo pagamos caro (falla del arquero Augusto Batalla), a cualquiera le puede pasar, pero no nos vamos a bajar de la pelea y vamos a seguir hasta el final luchando, por más que sea difícil".

Asimismo, el delantero uruguayo Iván Alonso, que también se hizo estudios en la tarde de ayer, adelantó que los médicos encontraron "un edema muscular", producto de una molestia sufrida durante la parte final del clásico en el Bajo Flores.

El ex Nacional sumó el domingo su quinto partido en un año que lo tuvo como recurrente en la enfermería por distintos motivos físicos.

Consultado por el presente futbolístico, Alonso dijo: "Vamos a ver hasta dónde nos alcanza en el campeonato, matemáticamente no estamos descartados y por eso vamos a seguir luchando. Igualmente nuestro principal objetivo es la Copa Libertadores".





RIVER DESMINTIO

A "PININO" MAS

Por otra parte, River Plate desmintió ayer a su ex futbolista Oscar "Pinino" Más, quien aseguró que el secretario técnico del club, Enzo Francescoli, le confió sobre que el delantero uruguayo Rodrigo Mora, integrante del plantel "millonario", padece una seria enfermedad.

Al respecto, el atacante uruguayo posteó anoche en su cuenta de Instagram una escueta y contundente misiva en la afirmó: "Esta es mi única respuesta sobre el tema. Lo que dijeron califica a quien lo ha dicho. Muchas Gracias a todos por los mensajes y volveré más fuerte que nunca". El dirigente Stéfano Di Carlo, titular del Departamento de Comunicación, Medios y Digital de River, afirmó a Télam que esa información es "totalmente falsa" y negó que Francescoli haya tenido contacto con el ex delantero "millonario" (1964-73 y 1975-77).

Más, de 70 años, comentó en una charla con estudiantes de la escuela DeporTEA que Francescoli le había dicho que Mora no volvería a jugar al fútbol.

"El otro día, tomando un café en su oficina, Francescoli me dijo: 'Mono' no lo vamos a tener más a Mora' y cuando le pregunté qué le pasaba, me dijo: 'tiene cáncer en una costilla' y eso no tiene cura''. Incluso abundó que la dirigencia evaluaba su trasladado a Estados Unidos para que el uruguayo se realizara un tratamiento.

Sin embargo, ante la consulta de Télam, Di Carlo desmintió la supuesta enfermedad, del mismo modo que lo hicieron fuentes del departamento médico de River.

Tras conocerse sus declaraciones en DeporTEA, "Pinino" se mostró arrepentido en radio Rivadavia y le pidió "perdón a Mora y a la gente".

Mora permanece inactivo hace dos semanas tras el diagnóstico de una sinovitis en la cadera, según el último parte. Guarda reposo y se traslada con muletas, mientras espera la realización de nuevos estudios para definir su rehabilitación.

El uruguayo, de 29 años, jugó por última vez el pasado 14 de mayo cuando ingresó para los últimos 25 minutos del triunfo que River logró ante Boca Juniors (3-1) en La Bombonera. Después de ese partido no volvió recibir citación del DT Marcelo Gallardo.