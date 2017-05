El Patagónico | País/Mundo - 21 mayo 2017 Duhalde pidió internas en el peronismo y elogió a Randazzo y Urtubey

El expresidente Eduardo Duhalde reclamó al peronismo definir sus candidaturas mediante elecciones internas, al tiempo que elogió al exministro de Transporte, Florencio Randazzo, y al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey.

"Por supuesto que tiene que haber internas en el peronismo. Argentina es un país descontrolado, donde tocamos aparecen los problemas. Uno de los problemas es que los 500 partidos tienen dueños que lo utilizan para venderlo y alquilarlo, tiene que ver con una justicia electoral que está muy devaluada. Los partidos son autoritarios y después eso va al gobierno", dijo Duhalde en diálogo con el programa "El fin de la metáfora", que se trasmite por Radio 10.

Y agregó: "es insólito que alguien decida quién puede ir o no, eso no es democrático. Salvo en el radicalismo, se encierran 5 dirigentes y eligen a sus candidatos y el autoritarismo lleva a la corrupción. Es necesario tener partidos democráticos".

Al evaluar el escenario electoral, opinó: "35% es más o menos lo que calculan que sacará Cambiemos. Puede que esté en esa cifra, dependerá de cómo se presente la oposición. Cuanto más desunida más posibilidades de sacar ese porcentaje".

"Florencio Randazzo es un buen ejecutor, sabe cómo se deciden y se ejecutan las cosas de la administración. Le hizo un bypass a la burocracia, un dirigente joven que está en el podio de la Provincia. Hoy no hay figuras en el peronismo, si tengo hablar de experiencia está De La Sota pero no se va a presentar", expresó el exmandatario. Al tiempo que agregó: "Hay gobernadores jóvenes que aparecen en forma atractiva pero tendrán que consolidar su figura como en el caso de Salta (Juan Manuel Urtubey)".

