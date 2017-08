El Patagónico | País/Mundo | ECONOMIA - 03 agosto 2017 Dujovne proyecta que el gasto público se ubicará este año en el 41% del PBI Afirmó que el tipo de cambio actual, de $17,90 por dólar, "es muy competitivo" para el desarrollo de las economías regionales, y consideró que el aumento de 9,68% que la divisa estadounidense acumuló en dos meses no se trasladará en forma total a los precios internos.

El ministro de Hacienda Nicolás Dujovne afirmó ayer que la suba del dólar "va a tener muy poco traspaso a precios"; opinó que el salario real "le va a ganar por goleada a la inflación" en 2017, y aseguró que "el peso del gasto público bajará por primera vez en 15 años pasando de 45% a 41% del PBI (Producto Bruto Interno)".

"Los últimos números del INDCE de mayo dicen que los salarios promedio crecen 29,9% interanual. En ese momento la inflación era 24%, es decir que teníamos un crecimiento del salario real de casi 6%", dijo ayer Dujovne en diálogo con radio Mitre, y agregó: "en junio ese número va a ser 8%" y, "en promedio del año, le va a ganar por goleada a la inflación".

El titular del Palacio de Hacienda afirmó que el tipo de cambio actual, de $ 17,90 por dólar, "es muy competitivo" para el desarrollo de las economías regionales, y consideró que el aumento de 9,68% que la divisa estadounidense acumuló en dos meses no se trasladará a los precios internos.

"El nivel de cambio es muy competitivo y permite estimular a las economías regionales. Habrá muy poco traspaso a precios de este movimiento del dólar", aseguró Dujovne respecto del aumento que experimentó la divisa en dos meses, cuando pasó de $ 16,32 a rozar los $ 18.

También ponderó el crecimiento de la economía, que en los primeros cinco meses acumuló 1%, y subrayó que permitirá "derrotar la pobreza".

"Estamos satisfechos porque crecemos y esto va a perdurar por muchísimos años y va a permitir que la Argentina empiece a derrotar el flagelo de la pobreza", aseguró el ministro.

Destacó que la reactivación de la economía viene "por el aumento en las exportaciones y en la inversión que puede generar un incremento del consumo sostenido y permanente".

A la vez, puntualizó: "desde que asumió el presidente (Mauricio) Macri, se mantuvo el gasto público en términos reales, es decir, no le ganó a la inflación".

"Este año vamos a ir más allá y el gasto público va a crecer menos que la inflación. Y como la economía está creciendo, el peso total del gasto público va a mostrar una baja considerable por primera vez en 15 años: va a pasar de 45% a 41% del PBI", aseguró Dujovne.



TASAS DE INTERES



En otro orden, el titular del Palacio de Hacienda dijo que "las tasas de interés de corto plazo todavía son altas", pero explicó que el nivel de 26,5% anual fijado por el Banco Central se debe a que "estamos luchando contra la inflación".

No obstante, destacó: "tenemos las tasas en dólares más bajas de la historia argentina producto de la mayor confianza", y que "hoy el Gobierno se puede endeudar a 6,5% en dólares" y las empresas "a tasas similares cuando colocan deuda en el exterior".

También remarcó: "ahora tenemos créditos hipotecarios a largo plazo que ajustan a la inflación más una tasa", que en el caso del Nación es 3,9% y "es la más baja que hemos tenido en las últimas décadas".

En ese sentido, indicó: "por eso 5.000 familias en julio accedieron a préstamos hipotecarios", además debido a que el Banco Central está luchando contra la inflación "es que las familias pueden confiar y sacar un préstamo a 30 años porque saben que la inflación va a ir para abajo".

A su criterio, "es necesario que las tasas de corto plazo le ganen a la inflación esperada", y al respecto, estimó que "en la medida que la inflación vaya bajando, las tasas también lo harán".

