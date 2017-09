Durán aseguró que la policía del Chubut no participó en el desalojo de Ruta 40

Una tensa sesión se vivió en la Legislatura chubutense en el marco de la interpelación al Ministerio de Gobierno de la provincia del Chubut representado por el ministro Pablo Durán. Este asistió al recinto acompañado por el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia Oscar Petersen y el Jefe de la Policía del Chubut, Luis Avilés.

Los funcionarios respondieron a siete cuestionamientos principales, lo que sirvió para una explicación cronológica respecto a las acciones desplegadas. En principio, el ministro Pablo Durán aclaró que asiste con los informes a la Legislatura a requerimiento de los diputados, no obstante aseguró "respondemos de acuerdo a los pedidos que me hacen los legisladores de relatar los hechos de la desaparición de Santiago (Maldonado) porque la realidad es que la policía de la provincia no tuvo participación en el desalojo de la ruta 40 porque el oficio que emite Guido Otranto es para Gendarmería, a ese oficio tampoco tuvimos acceso, es parte de la causa", aclaró.

En este sentido, el funcionario se mostró cuidadoso al momento de vincular el accionar de la fuerza del estado con la desaparición. Asimismo, puso en valor el trabajo realizado el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia Oscar Petersen quien indicó que "se presentó en Esquel y solicitó acceso a la causa que le fue denegado. Se entrevistó con la fiscal Silvia Ávila y tuvo un encuentro con los defensores de la familia Maldonado y se puso a disposición de ellos".

A continuación con la colaboración de los responsables de la Jefatura de Policía enumeró las acciones desplegadas después del 5 de agosto, diligencias que cumplió el área de Drogas e Investigación de Esquel para rastrillar el Lof Cushamen y los cuarteles de Gendarmería. En este punto, indicó que también se colaboró con el pedido de registro de cámaras de Esquel.

Por su parte, Petersen tomó la palabra para informar que la provincia se presentó como querellante en la causa y expresó la voluntad de la Provincia en conseguir respuestas respecto a la desaparición de Santiago. Sobre el intento de contacto con la familia Maldonado, explicó que el día 9 de agosto intentó contactar a Sergio Maldonado con llamadas y mensajes de texto pero no obtuvo respuestas.

El Jefe de Policía de la provincia, Luis Avilés respecto al operativo realizado el 1 de agosto en el Lof Cushamen, indicó que personal policial no participó del operativo, aunque reconoció que se colaboró con un desvío de tránsito sobre Ruta 40 a unos 20 metros antes de los cortes de la comunidad. "Ahí se informaba a los transeúntes ocasionales que había un procedimiento y podían quedar en la zona varados. La policía de la provincia se apostó en la intersección de la Ruta 40 con la ruta que tiene desvío a Cholila y otro en la zona de Leleque que está a unos 10 kilómetros de la toma".

Ante la repregunta sobre quién pidió dicha intervención, el ministro Durán explicó que el pedido de apoyo partió desde el Jefe de Escuadrón de Gendarmería al Jefe de la Unidad Regional de Esquel. "Esta comunicación entre las fuerzas existe, es un delito de flagrancia el corte de ruta y la policía de la provincia ha hecho este tipo de cortes en innumerables oportunidades sin que se requiera del oficio de un juez para que los automovilistas no se topen con inconvenientes", explicó el funcionario.