Durán comprometió habilitar el scanner de la terminal y la reparación de cámaras

El secretario municipal de Servicios a la Comunidad, Rubén Palomeque, interinamente a cargo de Gobierno, se reunió ayer junto al subsecretario de Seguridad , Héctor Quisle, con el recientemente nombrado ministro de Gobierno de Chubut, Pablo Durán, quien llegó a Comodoro Rivadavia junto al jefe de policía, Juan Ale, y otros miembros de su equipo técnico de trabajo.El encuentro permitió el abordaje de diferentes temas, aunque se focalizó en la puesta en marcha del scanner de la terminal de ómnibus de larga distancia, la ampliación del sistema de cámaras de videovigilancia del Centro de Monitoreo y la reparación de aquellas que están fuera de uso. Mientras, el municipio comprometió que mantendrá su colaboración para la reparación de vehículos policiales y se avanzará en un nuevo convenio con la Sociedad Cooperativa Popular Limitada por el préstamo de los postes de energía para instalar fibra óptica para las cámaras.Palomeque consideró muy productivo el encuentro y dijo: "estamos satisfechos porque se hablaron temas variadísimos del área de seguridad. Hubo coordinación y se estableció una agenda abierta a próximas reuniones con carácter evaluativo".En lo atinente al scanner se acordó que funcionará con policías y personal de la Secretaría de Seguridad. Asimismo, el municipio apoyará a la policía siempre dentro del marco de las ordenanzas que permiten el accionar de esa secretaría. Es decir, todo cuanto implique delito quedará en la órbita policial. El funcionario municipal admitió que la intención es poder hacer de esa secretaría un organismo de articulación con distintas instituciones.Sobre el sistema de videovigilancia callejera, se habló de la posibilidad de "colocar 50 cámaras adicionales. De las 105 hay algunas sin servicio y ahora se van a recuperar 65 y se espera sumarle 50 más con un sistema tecnológico más completo", informó el secretario de Servicios a la Comunidad.COMPROMISOS DE GESTIONDurán indicó que están en permanente diálogo y subrayó: "el gobernador tiene claro que la seguridad es un tema candente, de preocupación, lo compartimos y lo entendemos así y hoy me acompaña la autoridad máxima de la policía para ver el compromiso que hay y establecer una agenda de trabajo".Según confirmó, se contará en la terminal con personal municipal, además de personal de drogas porque "la idea es que Seguridad también colabore para no tener tanto personal policial ahí. También hablamos con Rubén (Palomeque) porque tenemos gestiones pendientes y esta es la demora que venimos teniendo".En este sentido, subrayó que ya hizo un relevamiento la empresa Global View –responsable de las cámaras de seguridad que adquirió el Gobierno de Chubut- y que se trabajará para reemplazar a las que están fuera de sistema. "Luego, en una segunda etapa se colocarán 50 cámaras con reconocimiento de patentes y facial. La intención es que en el Centro de Monitoreo podamos unificar todo lo que es la semaforización de la ciudad y que sea un ámbito donde tanto provincia como municipio trabajen coordinados. Por eso se hará un tendido de 25 kilómetros de fibra óptica para llevar la comunicación a las cámaras", explicó Durán."Nuestra responsabilidad es trabajar para que en Comodoro bajemos los índices delictivos, esa es nuestra meta. Por eso esta reunión la hicimos de entrada y no quisimos una visita protocolar", subrayó. El ministro admitió que el delito "no apareció con esta gestión, vienen aumentando y si no hay compromiso mutuo entre municipio y Provincia será difícil revertir la situación".