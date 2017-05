El Patagónico | Regionales - 06 mayo 2017 Durán recorrió el edificio donde se está instalando el nuevo Centro de Monitoreo El ministro de Gobierno Pablo Durán recorrió las instalaciones del futuro Centro de monitoreo en Comodoro Rivadavia, en Escalada y Namuncurá. También destacó la construcción de un nuevo edificio para la Comisaría de Kilómetro 8, cuya licitación fue abierta el jueves con una inversión estimada en 19 millones de pesos.



"También está proyectado en este sector instalar tres puestos de avanzada donde funcionará la Policía Comunitaria y de Aproximación. Ya lo conversamos con el jefe de la comisaría", indicó.

La nueva comisaría contará con ocho calabozos y facilitará la tarea del personal que hoy cumple funciones en instalaciones prestadas por la empresa Petroquímica, no aptas para la tarea policial. "Hay muchas falencias, no solamente no hay lugar para trabajar sino para atender a los vecinos", indicó el ministro.

Respecto al Centro de Monitoreo, Durán explicó que se pusieron nuevamente en funcionamiento las cámaras que estaban fuera de servicio y en los próximos días comenzará el tendido de fibra óptica. "Serán más de 30 kilómetros dentro de la ciudad y a partir de ahí, se montarán las nuevas cámaras para cumplimentar un total de 155 con las que funcionará el nuevo Centro de Monitoreo de Comodoro".





