Seguir en Twitter: @ Por Lorenzo El Patagónico | Deportes | BASQUETBOL - 30 abril 2017 "Durante toda la Liga fuimos muy impredecibles", reconoció García "Fuimos tan irregulares que es difícil decir a ciencia cierta cómo estamos, pero el equipo entrena bien, es consciente de lo que nos jugamos en este tramo del torneo", sentenció el entrenador de Gimnasia, que en los últimos cinco encuentros como local buscará meterse en los playoffs de la Liga Nacional de Básquetbol.

El plantel de Gimnasia y Esgrima retornó el último viernes a Comodoro Rivadavia, tras derrotar el jueves en tiempo suplementario (89-87) a Quimsa de Santiago del Estero, y anoche volvió a los entrenamientos, de cara a los cinco partidos consecutivos que afrontará en el Socios Fundadores, para cerrar la etapa regular de la Liga Nacional de Básquetbol con el objetivo de meterse en los playoffs.

La serie arrancará el martes, cuando el "Verde" se mida con San Martín de Corrientes. El jueves, su rival será Atenas de Córdoba, el sábado se enfrentará a Quilmes de Mar del Plata, el miércoles 10 se medirá en el partido pendiente con Boca Juniors y cerrará la fase regular recibiendo el sábado 13 a Hispano Americano de Río Gallegos.

Con el triunfo sobre Quimsa, Gimnasia cortó una racha de cuatro derrotas consecutivas (tres de local y una de visitante). A futuro, puede tratarse una victoria revitalizadora, teniendo en cuenta los últimos tres juegos en casa, pero su entrenador, Gonzalo García, es cauto y se saca el cassette a la hora de hablar sobre el presente de su equipo.

"Durante toda la Liga fuimos muy impredecibles, fuimos tan irregulares que es difícil decir a ciencia cierta cómo estamos, pero el equipo entrena bien, es consciente de lo que nos jugamos en este tramo del torneo", reconoció en diálogo con El Patagónico.

En ese sentido, remarcó: "Las tres derrotas consecutivas que sufrimos de local, nos prendió una luz de alarma que nos hizo saber que solamente con la localía no están garantizados los puntos. Ojalá que nos haya servido de lección, para poder ganar estos juegos en casa, aunque como el equipo fue muy irregular y la Liga está tan pareja, no hay asegurado nada".



MANTENER LA CONCENTRACION



En cuanto al más reciente compromiso de Gimnasia, García destacó la concentración. "Nuestro último partido fue duro, en una cancha donde se había hecho esquiva la victoria, por lo menos en mi proceso acá. Sabíamos que teníamos la necesidad imperiosa de ganar y lo hicimos muy bien. Todo el partido, incluido el suplementario, lo jugamos pelota por pelota, con virtudes y errores, pero con un grado de concentración superior a lo que venimos haciendo", aseguró.

Asimismo, agregó: "El segundo tiempo con Olímpico y todo el juego con Quimsa, logramos un pico de concentración que no tuvimos en esas tres derrotas en casa ni en el primer tiempo con Olímpico, donde en tres minutos nos sacaron veinte puntos. Eso me pone tranquilo y contento, porque es como que rendimos una materia bien. Pudimos jugar todo un partido concentrados. Esperemos mantenerlo ahora".

De cara a lo que viene, Gonzalo García tiene motivos para esperanzarse, pero no pierde la cautela. "Sería muy importante clasificar, ya que los objetivos de este año no eran tan ambiciosos como los del anterior, pero siempre queremos estar con la nariz metida entre los mejores. Haber jugado las semifinales de la Sudamericana, haber clasificado al Súper 4 y estar peleando entre los cuatro primeros de la Zona Sur, marca que estuvimos siempre ahí metidos, pero bueno, fuimos irregulares y hay que decirlo", aseveró.





Fuente: