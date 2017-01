El Patagónico | Regionales | POLITICA - 20 enero 2017 Duras críticas para la intendente de Rawson Además le recomendó "que trabaje desde más temprano y durante la tarde". Das Neves repasó las más de 200 obras que realizó el Estado provincial durante sus tres gestiones al frente del Ejecutivo.



El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, realizó un repaso de las más de 200 obras que hizo en Rawson durante sus tres gestiones al frente el Ejecutivo Provincial y le recomendó a la intendente Rossana Artero que "camine su ciudad".

"Artero tiene que copiar un poco a Lita de Lázzari (la ex titular de la Liga de Amas de Casa), caminar un poquitito, venir más temprano, trabajar a la tarde, y otras cosas más", dijo ayer el mandatario.

En ese marco, recordó que "acá tengo para leer las más de 200 obras que hicimos en Rawson en los años de gestión, y después se puede decir de las obras que estamos haciendo en Playa Unión", acotando que "si quiere la invito a la intendenta, la subo al coche y la llevo a recorrer Playa Unión".

Dijo que de esa manera podrá "mostrarle la suciedad que hay allí" y también sostuvo que "podemos ir con la intendenta a golpear la puerta a los contribuyentes de Playa Unión para que digan lo que dicen todos: que está sucia, que es una vergüenza, que no han hecho ni una inauguración".

El mandatario recordó que "nosotros estuvimos justamente hace 48 horas, cuando ella no fue, mostrando la cisterna de más de 1.500 metros cúbicos para la zona norte".



OBRAS POLEMICAS

Por otra parte, Das Neves adelantó que desde la gestión municipal "algún día tendrán que explicar cuánto salió ese puente (en relación al que une Playa Unión con Playa Magagna). No lo vamos a dejar por la mitad; por eso lo vamos a terminar".

"Pero ese puente salió un montón, vamos a mandar a investigarlo, qué pasó con ese puente, lo vamos a habilitar el 18 de febrero, pero en ese puente se gastó mucho más y tuvimos que venir para terminarlo nosotros, llamando al contratista Martín Castillo", añadió.

También planteó el interrogante de qué pasó con las cloacas del balneario y subrayó que "el 10 de diciembre del 2011 las dejamos en un 55%, ¿Qué hicieron en 4 años? Las estamos terminando ahora con plata nuestra. Puedo nombrar un montón de cosas, pero como dije, la mentira y la hipocresía tienen patas cortas y a los desmemoriados los vamos a traer a la realidad para que vean que no se gobierna solamente con una foto, con un sonrisa, un café de por medio; generalmente la misma foto cambiándole el interlocutor, y después me tomo el avión y después me voy toda la semana o 3 o 4 días a Córdoba de viaje" expresó el mandatario.

Al concluir la conferencia, el gobernador Das Neves leyó el listado de cada una de las obras de infraestructura que ejecutó durante sus gestiones beneficiando a Rawson y Playa Unión.

