Duros cuestionamientos de Albaini a Navarro

El diputado provincial de Chubut Somos Todos, Alejandro Albaini, fue muy crítico ayer con su par del Frente para la Victoria, Viviana Navarro, a quien cuestionó por haber hecho reclamos vinculados la prestación de agua en la ciudad y a la deuda que Provincia mantiene con la Sociedad Cooperativa Popular Limitada.

Albaini cuestionó a la legisladora advirtiendo que "por un lado es bueno que recorra el interior para que empiece a conocerlo, pero lo lamentable del caso es que lo hace únicamente pensando en la campaña electoral del año que viene e intentando instalar un candidato para el año 2019".

"Faltan más de dos años para que ello suceda y parece mentira que en lugar de preocuparse, porque muchos sectores de su ciudad no tienen agua durante días, ande de gira por el interior haciendo campaña política. Porque si le interesa que los comodorenses tengan mejores servicios públicos, debería decirle a (Carlos) Linares que use la plata que tiene depositada a plazo fijo para ello", añadió.

Albaini también cuestionó que "seguramente no se ocupa de los problemas de los comodorenses, porque son tantos, que casi con certeza no podría ingresar a ninguno de los barrios que hoy están padeciendo la falta de servicios tan esenciales, como es el agua potable".

El legislador oficialista indicó que Navarro "lo único que hizo durante todo el año pasado fue intentar responsabilizar a otros de los problemas que, en su ciudad, generan y no solucionan el propio municipio y la Sociedad Cooperativa Popular Limitada".

"Todos los días vemos en los diarios de Comodoro Rivadavia que en tal o cual barrio no habrá servicio de agua potable por 24 horas y no observamos, o al menos la diputada no manifiesta preocupación por el servicio de distribución de agua que el municipio local tiene concesionado a la cooperativa local", señaló.

"Sólo se dedica a hacer politiquería barata y mentirle a la gente, eso es lo más grave", agregó, señalando que "debería recordar que el servicio de agua potable está concesionado, pero es responsabilidad del municipio que conduce Linares".