Deportes - 18 abril 2017 Dybala no se imagina un mundial sin la Argentina

El delantero de Juventus de Italia Paulo Dybala afirmó ayer que no se imagina el Mundial Rusia 2018 "sin la Argentina" a pesar de la crisis futbolística del equipo en la Eliminatorias Sudmericanas, en las que se posiciona quinto y en zona de repechaje.

"No imagino un mundial sin la Argentina. Quiero ganar el mundial como todos los argentinos y siempre tratamos de hacer lo mejor para ayudar a (Lionel) Messi", manifestó Dybala en diálogo con TyC Sports.

Dybala, de 23 años, pasa un buen momento en Juventus, donde los hinchas lo consideran un nuevo ídolo, con méritos que abrieron el juego de comparaciones con Messi.

"Como (Diego) Maradona hubo uno, Messi también. Quizás a Leo no le gustó que lo comparen con Diego y hay una gran diferencia entre Leo y yo. Yo soy Dybala, él siempre será Messi y hay que disfrutarlo por lo que hace", manifestó el ex Instituto de Córdoba.

La 'Joya' indicó que "los hinchas deberían disfrutar más" el juego de Messi, sin comparaciones, en busca de la clasificación al Mundial Rusia 2018.

Dybala, quien se manifestó "contento" por los elogios de Maradona a sus actuaciones recientes, admitió que no tuvo "mucha suerte" en el seleccionado argentino a raíz de lesiones que lo privaron de algunos partidos.

El delantero cordobés manifestó que fue "decisión propia" la renovación del contrato con Juventus, un club que "no tiene nada que envidiarle" a otros como Barcelona y Real Madrid de España y Bayern Munich de Alemania.

Por último, Dybala aseguró que la revancha de mañana ante Barcelona, por los cuartos de final de Liga de Campeones de Europa, será "muy dura" teniendo en cuenta el antecedente de la serie de octavos del conjunto español ante París Saint Germain de Francia donde revirtió un 4-0.

"Lo que pasó con PSG nos sirve para estar atentos, porque no están muertos para nada con el 3-0. Tienen grandes jugadores, de mitad de cancha para arriba desequilibrantes. Tenemos que estar preparados psicológicamente y además situaciones vamos a tener", sentenció Dybala.





