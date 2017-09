El Patagónico | BIZ - 09 septiembre 2017 E-commerce: ¿se extinguirán las tiendas físicas? Las preferencias de los consumidores apuntan hacia modalidades de compra cada vez más alejadas de los canales tradicionales que dominaron durante décadas. Lo que viene: la compra recurrente.

La compra de productos cotidianos, los avances en la logística, y la posibilidad de que desaparezcan los locales de venta al público fueron algunos de los principales temas abordados durante la 11va edición del eCommerce Day Buenos Aires. El presidente de la CACE, Gustavo Sambucetti, y el titular del Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico, Marcos Pueyrredón, analizaron que el próximo paso de la industria es la "compra recurrente", Se trata de una tendencia que está creciendo, y lo hará aún más en los próximos años, especialmente en rubros como supermercados y farmacias.

Un dato que no pasó desapercibido es que hay cadenas de retails donde la venta online ya es la principal "sucursal", con despachos superiores al 10% del total. Incluso algunas ya se han transformado casi en su totalidad a esa modalidad, como el turismo y la venta de entradas para espectáculos. Surge entonces una pregunta: ¿Esto puede llevar a la muerte de los canales físicos? Según Pueyrredón "van a desaparecer los retails que no sean eficientes". La tendencia marca que las preferencias de los consumidores apuntan a elegir y comprar a través de internet, por lo que empiezan a perder sentidos los grandes locales.

Al analizar el presente de la logística, uno de los pilares en la industria y quizás la parte más crítica del proceso, hoy la modalidad más extendida es la del retiro en sucursal, que es elegido por entre 7 y 9 de cada 10 consumidores según la zona del país. El pick up store tiene la ventaja, además de no tener costo, de que el comprador tiene certidumbre para manejar sus tiempos y hacerse con el producto en el lugar y el horario de su preferencia, lo que explica que haya superado ampliamente la elección del envío a domicilio. En ese sentido, los especialistas advierten que los shoppings no se están reconvirtiendo, y que hoy deberían permitir el pick up store sea un servicio, pero aún no lo están haciendo. Sin embargo, la cuestión de la logística está encontrando otros caminos para lograr eficiencia. Es el caso del modelo Amazon que aprevecha sus redes distribución para ofrecer el servicio a otras empresas.

Sobre el futuro del e-commerce, que en 2016 superó los $102.000 millones de facturación, Pueyrredón sostuvo que "la Argentina está en el punto de inflexión que estaba Brasil hace 3 o 4 años y que lo llevó al top ten mundial".



