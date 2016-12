El Patagónico | Deportes - 12 diciembre 2016 Ecos de vestuario campeón

Bruno Elorrieta (defensor por izquierda): "Esto es algo hermoso, estoy muy contento.

Nos propusimos esto, y creo que ganamos más de lo que merecíamos. Creo que todo el campeonato entrenamos con frío, de noche, bajo la lluvia y donde podíamos, y eso fue un poco la base de nuestro logro. Entrenar de esa forma se sufre, pero creo que acá están los resultados. Si me preguntas si lo volvería hacer, sin dudas que si porque ganar como se ganó una final, con mucha autoridad, con tres goles de diferencias es algo maravilloso y que todo el equipo y la institución se lo merece. Esto es para mis hijos y mi mujer que me bancó todo el año".



Emilio Sotelo (volante central): "Culminamos un año de la mejor manera. Conseguir este título frente al campeón del Inicial, mantener la categoría en el Federal B, y el campeonato. La clave es el trabajo, todo el grupo trabajo fuerte y a conciencia. Acá están los resultados a la vista. Me parece que los tres goles de diferencia pudieron ser muchos más porque nosotros salimos a ser protagonistas desde el minuto cero. Fuimos a presionarlos arriba y aprovechamos sus errores. Si hubiéramos sido más punzantes, hubieron estirado más la ventaja en la primera parte.



Mariano Rivera (carrilero por izquierda): "Esto es un esfuerzo de todo el plantel desde comienzos de temporada cuando arrancamos el Federal, y nos propusimos pelear hasta lo último. Mantuvimos la categoría, y eso fue importante. A su vez nos quedaba el torneo local, y lo logramos, pero esto es algo extra. Ganar la final al campeón del Inicial y de manera contundente es algo muy bueno para el club. Cuando llegué al club vine a buscar un lugar, y tenía adelante a Bruno (Elorrieta) que es un referente para mí, pero me pude afianzar rápidamente y se lo quiero dedicar a mi familia que este año en Comodoro Rivadavia siempre estuvieron cerca, y esto es para ellos"



Mauro Zamora (arquero): "Las finales son difíciles, pero nosotros entrenamos bien para esta clase de partidos. Nosotros dejamos muchas cosas de lado, como la familia, llegamos muy tarde y nos perdemos otras cosas, pero nuestras ganas de seguir jugando al fútbol siempre esta primero. Me ha tocado vivir muchas alegrías en el fútbol, y esto es especial porque estoy en un club que me abrió las puertas. En lo personal, siempre me entrene para estar y hoy me tocó estar en una final, y festejar".

